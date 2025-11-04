Caso Fernando Báez Sosa: cómo es la vida de los rugbiers en la cárcel

Embed

En Melchor Romero, los rugbiers ya cumplieron casi seis años de sus penas. Tienen un salón común para recibir las visitas y mantienen la armonía en ese penal, lejos de lo crudo que podría ser una estadía en el penal de Campana con la población común en donde estos asesinos podrían pasarla peor.

Qué dijo Fernando Burlando sobre el caso

Días atrás, el abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Fernando Báez Sosa, habló sobre el estreno del documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, que se verá en Netflix a partir del 13 de noviembre.

“El objetivo inicial del documental era exponer la problemática de la nocturnidad, de la juventud, de la violencia, del suplicio que vivió Fernando antes de morir y el suplicio que continúan viviendo sus papás”, explicó Burlando en diálogo con el programa DDM.

Al ser consultado sobre la situación de los jóvenes condenados, Burlando fue contundente: “No me interesa demasiado hablar de los rugbiers. Siempre tengo presente el dolor que enfrentan Silvino y Graciela, los papás de Fernando”, afirmó.

Fernando Burlando y Fernando Báez Sosa.

El abogado recordó que, en los inicios del proyecto documental, no esperaba que se incluyeran voces de los acusados ni de sus familias: “Nos tomó por sorpresa alguna aparición. Durante el juicio, esa no era la actitud que tenían”, reconoció.

Burlando destacó la importancia de este tipo de producciones: “Exponer una serie de estas características es muy bueno, porque da la sensación de que algunos jóvenes no toman conciencia de dónde pueden terminar si hacen algo así”, sostuvo.

Burlando también se refirió al impacto que todavía tiene el caso en los padres de Fernando: “Los videos de la pelea los ven una y otra vez. Es muy difícil para ellos”, lamentó. Cinco años después del asesinato, la familia continúa reclamando justicia social y concientización sobre la violencia entre jóvenes.