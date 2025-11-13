"Rezo mucho": la "conversión" de los rugbiers en la cárcel tras el crimen de Fernando Báez Sosa

El año pasado, en la misma línea, Máximo Thomsen también había dado indicios de su "conversión". En una entrevista televisiva, en mayo, reveló que antes de dormir tenía por costumbre rezar por la memoria de Fernando Báez Sosa en el pabellón de la Alcaidía de Melchor Romero. En ese entonces, también pidió perdón por lo que hizo y le solicitó a la Justicia que no le impute cosas que, según él, hicieron otros.

rugbiers-crimen-baez-sosajpg

A fines de enero de 2020, cuando pasaban sus primeros días bajo arresto y a pocos días de la muerte de Fernando Báez Sosa, los rugbiers fueron noticia porque recibieron ejemplares de la Biblia para reflexionar con las distintas lecturas de la “Palabra de Dios”, entregadas por un pastor cristiano que viajaba desde Zárate a Melchor Romero para acompañarlos.

Ese gesto, no obstante, también fue entendido como una “estrategia” por parte de los acusados para ser “beneficiados”, puesto que, según vecinos, “no eran de asistir a misa ni entrar a la Iglesia”, a pesar de haber recibido los sacramentos del catolicismo (bautismo, comunión y confirmación).

En las pocas declaraciones que se conocieron hasta hoy de los agresores, Luciano Pertossi y Máximo Thomsen son los únicos que hasta el día de hoy hicieron público su acercamiento a la fe.