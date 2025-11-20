Brutal golpiza en Mendoza: un joven denunció que fue atacado por rugbiers cordobeses a la salida de un boliche
La Justicia investiga el caso y busca identificar a los responsables. La víctima, de 19 años, aseguró que fue agredida por un grupo de jugadores.
Agustín Salvador Huri fue atacado por un grupo de entre cuatro y cinco personas (Foto: gentileza El Sol).
Una discusión entre jóvenes de distintas provincias terminó en una violenta golpiza en Chacras de Coria, Mendoza. Agustín Salvador Huri, de 19 años, denunció que un grupo de cuatro o cinco rugbiers cordobeses lo atacó a la salida del boliche Grita Silencio, dejándolo en el piso, ensangrentado y con lagunas de memoria sobre lo ocurrido.
El ataque ocurrió alrededor de las 4.40 del 27 de septiembre, horas antes de que Marista RC se consagrara campeón del Torneo del Interior A 2025, tras vencer al Jockey Club de Córdoba.
Según la denuncia, los agresores serían jugadores de la categoría M19 del Jockey Club de Córdoba, que habían viajado con el plantel mayor para presenciar la final. Todo comenzó dentro del boliche, cuando Huri y sus amigos discutieron con el grupo.
“Ellos decían que Córdoba era mejor y se empezaron a alterar; yo les pregunté qué les pasaba”, relató. La situación escaló al instante: “Me agarraron entre cuatro, uno se me pone detrás, me agarra las manos y otro me pega una trompada en la cara”, declaró el joven ante el Ministerio Público y luego lo reiteró en A24.
Un guardia de seguridad los separó y expulsó del local, pero afuera la violencia fue aún peor. “Eran cuatro o cinco. Mucho no me acuerdo… no sé si perdí el conocimiento. Lo próximo que recuerdo es estar sobre una camilla, lleno de sangre”, dijo.
Aisha, la madre del joven atacado, comentó en A24 que fue a pedir la detención de los rugbiers pero que fue amenaza: “Me dijeron que el padre de uno de ellos es un abogado penalista y buscaban intimidarme los entrandres”.
“Hay un identificado, pero cuando recibí el video e hice la denuncia, los atacantes ya se habían ido para Córdoba”, destacó la mujer que busca justicia. “Pudo haber sido otro caso como el de Fernando Báez Sosa”, comentó.
En tanto, las cámaras de seguridad del boliche captaron la secuencia, aunque el momento más violento ocurrió detrás de un taxi y no quedó completamente filmado. En las imágenes se ve a Huri caer herido, ponerse de pie e inmediatamente volver a ser atacado por el grupo.
Puntos de sutura y una lesión en el oído que podría agravar la causa
Huri fue atendido inicialmente por la enfermería del boliche, donde recibió cuatro puntos de sutura: uno en la boca y tres en la cabeza. Luego fue trasladado al Hospital Central, donde detectaron una lesión más grave: la ruptura de un tímpano.
Esa herida podría cambiar la carátula del caso, que inicialmente comenzó como lesiones leves. El fiscal Correccional Tomás Guevara ordenó nuevos estudios en el Cuerpo Médico Forense para determinar la gravedad exacta del daño.
La investigación apunta a jugadores del Jockey Club de Córdoba
La causa está en plena instrucción y aún no hay imputados, pero Huri logró identificar en redes sociales a algunos de los presuntos agresores, quienes serían jugadores de las divisiones inferiores del Jockey Club de Córdoba. Esa información será incorporada formalmente en la ampliación de denuncia prevista para este jueves.
Los abogados Julieta Massara, Lucas Lecour, Sergio Salinas y Francisco Machuca se presentaron como querellantes en representación de la víctima. Otro de los amigos de Huri, apodado “Mono”, también sufrió golpes durante el ataque.