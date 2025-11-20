Brutal golpiza en Mendoza: un joven denunció que fue atacado por rugbiers cordobeses a la salida de un boliche

Un guardia de seguridad los separó y expulsó del local, pero afuera la violencia fue aún peor. “Eran cuatro o cinco. Mucho no me acuerdo… no sé si perdí el conocimiento. Lo próximo que recuerdo es estar sobre una camilla, lleno de sangre”, dijo.

Aisha, la madre del joven atacado, comentó en A24 que fue a pedir la detención de los rugbiers pero que fue amenaza: “Me dijeron que el padre de uno de ellos es un abogado penalista y buscaban intimidarme los entrandres”.

“Hay un identificado, pero cuando recibí el video e hice la denuncia, los atacantes ya se habían ido para Córdoba”, destacó la mujer que busca justicia. “Pudo haber sido otro caso como el de Fernando Báez Sosa”, comentó.

En tanto, las cámaras de seguridad del boliche captaron la secuencia, aunque el momento más violento ocurrió detrás de un taxi y no quedó completamente filmado. En las imágenes se ve a Huri caer herido, ponerse de pie e inmediatamente volver a ser atacado por el grupo.

agustin-salvador-huri-fue-atacado-por-cuatro-o-cinco-rugbiers-a-la-salida-de-un-boliche-foto-gentileza-el-sol-34OS2OQUDZHTNHJBV7C7X72D7E Agustín Salvador Huri fue atacado por cuatro o cinco rugbiers a la salida de un boliche. (Foto: gentileza El Sol).

Puntos de sutura y una lesión en el oído que podría agravar la causa

Huri fue atendido inicialmente por la enfermería del boliche, donde recibió cuatro puntos de sutura: uno en la boca y tres en la cabeza. Luego fue trasladado al Hospital Central, donde detectaron una lesión más grave: la ruptura de un tímpano.

Esa herida podría cambiar la carátula del caso, que inicialmente comenzó como lesiones leves. El fiscal Correccional Tomás Guevara ordenó nuevos estudios en el Cuerpo Médico Forense para determinar la gravedad exacta del daño.

La investigación apunta a jugadores del Jockey Club de Córdoba

La causa está en plena instrucción y aún no hay imputados, pero Huri logró identificar en redes sociales a algunos de los presuntos agresores, quienes serían jugadores de las divisiones inferiores del Jockey Club de Córdoba. Esa información será incorporada formalmente en la ampliación de denuncia prevista para este jueves.

Los abogados Julieta Massara, Lucas Lecour, Sergio Salinas y Francisco Machuca se presentaron como querellantes en representación de la víctima. Otro de los amigos de Huri, apodado “Mono”, también sufrió golpes durante el ataque.