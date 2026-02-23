A un año de la desaparición de Lian Flores: la nueva pista que reactiva la esperanza de encontrarlo
A doce meses de la desaparición del menor la causa sigue sin imputados. Una nueva pista reactivó la investigación y volvió a poner en el centro la hipótesis de trata, mientras la familia convoca a una marcha para exigir respuestas.
Este domingo 22 de febrero se cumplió un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el nene de tres años que fue visto por última vez en su casa de Ballesteros Sud, en el interior de Córdoba. Doce meses después, el caso continúa sin imputados y sin certezas firmes sobre qué ocurrió, aunque una pista en Bolivia volvió a reactivar la investigación.
La causa sigue abierta y se tramita en paralelo en la Justicia provincial y federal. Desde el inicio, los investigadores aseguraron que no descartan ninguna hipótesis.
Una pista en Bolivia y la hipótesis de trata
El abogado de la familia, Carlos Nayi, confirmó que en los últimos días se realizaron procedimientos en Perú y Bolivia ante la posibilidad de que el niño haya sido visto en ese país.
“Habría datos de que Lian podría haber sido visto en un lugar de Bolivia”, sostuvo el letrado. En ese marco, volvió a cobrar fuerza la hipótesis de trata de personas, aunque hasta el momento no hay pruebas concluyentes que permitan confirmar esa línea investigativa.
Semanas atrás, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada del niño realizada con Inteligencia Artificial, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguien lo reconozca.
A un año de la desaparición, los padres de Lian hablaron con Arriba Córdoba y expresaron su dolor e la incertidumbre que atraviesan desde entonces. Además, reafirmaron que al nene se lo llevaron y que está vivo.
Elías, el padre del niño, describió el impacto que dejó la ausencia: “Es angustia, todo este tiempo sin saber nada de mi hijo, luchar con la vida diaria. Queremos saber qué pasó con mi hijo, a dónde fue”.
Por su parte, Plácida, la madre de Lian, expresó entre lágrimas: “Es angustiante, lloro todos los días. Dicen que hay que ser fuerte, pero no se puede. Él era muy buenito, muy tranquilo, muy pegado mío”. Y agregó con firmeza: “Mi hijo está vivo, no está muerto, nos lo hicieron por traición, alguien se lo llevó”.
“No estaba bajo el tractor donde suele jugar, tampoco en el pastizal”, indicaron entonces. Ese mismo día, alrededor de las 19, realizaron la denuncia por la desaparición.
Tras el aviso, se activó el Alerta Sofía y comenzaron intensos rastrillajes en la zona rural. Participaron policías, bomberos, perros rastreadores, drones y helicópteros. La búsqueda se concentró en la denominada “zona cero”, un área de unos 4000 metros que incluye campos sembrados, hornos de ladrillo y viviendas dispersas.
El único elemento hallado fue el pantalón corto azul que el niño llevaba puesto, encontrado al día siguiente en la puerta de la casa. No se detectaron otros rastros firmes.
Camionetas, una curandera y celulares bajo la lupa
En los primeros días de investigación se analizaron múltiples hipótesis. El padre del niño mencionó la presencia de una camioneta blanca en la zona. La Justicia secuestró una VW Amarok y el teléfono de su propietario, un hombre boliviano que había trabajado con la familia, pero no se encontraron elementos que lo vincularan con la desaparición.
También fue investigada una curandera de 74 años que había visitado la vivienda y luego viajó a Jujuy. Se le incautaron teléfonos y pertenencias, pero los resultados fueron negativos.
UNA SEMANA SIN LIAN FLORES SORAIDE: Dudas, conmoción y recompensa de $20 millones
Más adelante, el análisis de los celulares de dos vecinos ,de 21 y 16 años, reveló material de abuso sexual infantil. Sin embargo, el abogado Nayi aclaró que, aunque el hallazgo es grave, no existen elementos que lo conecten directamente con la desaparición del niño.
A doce meses del hecho, la angustia de la familia continúa intacta. Los padres sostienen su pedido de justicia y reiteran que solo quieren saber qué pasó con su hijo.
Mientras tanto, sigue vigente una recompensa de 40 millones de pesos, 20 millones aportados por la Provincia y 20 millones por la Nación, para quienes brinden información que permita encontrar a Lian.