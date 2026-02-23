A un año de la desaparición de Lian Flores: la nueva pista que reactiva la esperanza de encontrarlo

Semanas atrás, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville difundió una imagen actualizada del niño realizada con Inteligencia Artificial, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguien lo reconozca.

lian padres

A un año de la desaparición, los padres de Lian hablaron con Arriba Córdoba y expresaron su dolor e la incertidumbre que atraviesan desde entonces. Además, reafirmaron que al nene se lo llevaron y que está vivo.

Elías, el padre del niño, describió el impacto que dejó la ausencia: “Es angustia, todo este tiempo sin saber nada de mi hijo, luchar con la vida diaria. Queremos saber qué pasó con mi hijo, a dónde fue”.

Por su parte, Plácida, la madre de Lian, expresó entre lágrimas: “Es angustiante, lloro todos los días. Dicen que hay que ser fuerte, pero no se puede. Él era muy buenito, muy tranquilo, muy pegado mío”. Y agregó con firmeza: “Mi hijo está vivo, no está muerto, nos lo hicieron por traición, alguien se lo llevó”.

La desaparición y el inicio de la búsqueda

Según declararon sus padres, Elías Flores y Plácida Soraide, el sábado 22 de febrero de 2025 se recostaron a dormir la siesta mientras Lian jugaba con sus hermanos. Al despertarse, ya no estaba.

“No estaba bajo el tractor donde suele jugar, tampoco en el pastizal”, indicaron entonces. Ese mismo día, alrededor de las 19, realizaron la denuncia por la desaparición.

Tras el aviso, se activó el Alerta Sofía y comenzaron intensos rastrillajes en la zona rural. Participaron policías, bomberos, perros rastreadores, drones y helicópteros. La búsqueda se concentró en la denominada “zona cero”, un área de unos 4000 metros que incluye campos sembrados, hornos de ladrillo y viviendas dispersas.

El único elemento hallado fue el pantalón corto azul que el niño llevaba puesto, encontrado al día siguiente en la puerta de la casa. No se detectaron otros rastros firmes.

Camionetas, una curandera y celulares bajo la lupa

En los primeros días de investigación se analizaron múltiples hipótesis. El padre del niño mencionó la presencia de una camioneta blanca en la zona. La Justicia secuestró una VW Amarok y el teléfono de su propietario, un hombre boliviano que había trabajado con la familia, pero no se encontraron elementos que lo vincularan con la desaparición.

También fue investigada una curandera de 74 años que había visitado la vivienda y luego viajó a Jujuy. Se le incautaron teléfonos y pertenencias, pero los resultados fueron negativos.

UNA SEMANA SIN LIAN FLORES SORAIDE: Dudas, conmoción y recompensa de $20 millones UNA SEMANA SIN LIAN FLORES SORAIDE: Dudas, conmoción y recompensa de $20 millones

Más adelante, el análisis de los celulares de dos vecinos ,de 21 y 16 años, reveló material de abuso sexual infantil. Sin embargo, el abogado Nayi aclaró que, aunque el hallazgo es grave, no existen elementos que lo conecten directamente con la desaparición del niño.

A doce meses del hecho, la angustia de la familia continúa intacta. Los padres sostienen su pedido de justicia y reiteran que solo quieren saber qué pasó con su hijo.

Mientras tanto, sigue vigente una recompensa de 40 millones de pesos, 20 millones aportados por la Provincia y 20 millones por la Nación, para quienes brinden información que permita encontrar a Lian.