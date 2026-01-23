El Gobierno tomó nuevas medidas para encontrar a Loan Peña y a Lian Flores
Loan fue visto por última vez en junio de 2024 en Corrientes, mientras que Lian desapareció en febrero de 2025 en Córdoba.
Mientras continúan las investigaciones judiciales por las desapariciones de Loan Peña y Lian Flores, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, anunció un aumento en las recompensas, que ahora ascienden a $20 millones para cada caso, por información que permita dar con el paradero de los menores.
Las autoridades aseguraron que se garantizará confidencialidad absoluta para las personas que colaboren y que se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger su identidad. Los aportes se pueden realizar a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.
Según fuentes oficiales, los incrementos responden a pedidos de las querellas, con el objetivo de incentivar a quienes tengan información relevante, sin haber participado en los hechos, a comunicarse con las autoridades.
Además, entre las medidas recientes también se incluyeron actualizaciones de los rostros mediante Inteligencia Artificial (IA). Para ambos casos sigue activo el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia que facilita la búsqueda rápida de niños y adolescentes en situación de “alto riesgo inminente”.
La desaparición de Loan
Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, en Paraje Algarrobar, localidad de 9 de Julio, Corrientes, cuando acompañaba a su padre a almorzar en la casa de su abuela.
La causa cuenta con 17 procesados, siete por sustracción y ocultamiento del menor y diez por otros delitos, entre ellos entorpecimiento de la investigación, pero hasta el momento no hay pistas sobre su paradero.
Al momento de su desaparición, Loan vestía una remera negra con letras rosadas que decían “Messi”, pantalón largo negro y zapatillas verdes. Es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones, cabello corto castaño oscuro y tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza.
La Policía Federal Argentina (PFA) difundió recientemente una proyección actualizada de su rostro, realizada por la División Individualización Criminal, que combina fotos anteriores y patrones genéticos familiares para estimar su aspecto actual.
Esta imagen ya fue enviada a puestos fronterizos y fuerzas de seguridad de países limítrofes para facilitar su identificación en caso de que haya sido trasladado fuera de la provincia o del país.
La desaparición de Lian Flores
Lian desapareció el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, Córdoba, durante la siesta. La recompensa inicial era de $10 millones y fue elevada a $20 millones ante la necesidad de obtener información significativa que permita avanzar en la investigación judicial.
Hasta el momento no hay detenidos, aunque pericias a dispositivos electrónicos de vecinos y familiares identificaron material de abuso sexual infantil, sin que esto haya derivado en aprehensiones.