A un mes del accidente de Bastian: tras la novena cirugía, llega una declaración esperada y clave

bastian-jerez-operacion-novena

En paralelo a la evolución médica, la causa judicial sigue su curso. El abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a Collantes y a Facundo Corro, padre de las dos niñas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastian en el UTV al momento del hecho.

Según se informó, Corro deberá prestar declaración de manera virtual el 26 de febrero, mientras que la madre del niño fue convocada para el 3 de marzo.

En la investigación están imputados Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres enfrentan cargos por lesiones culposas agravadas.

Cómo fue el accidente de Bastian Jerez en Pinamar

Eran poco más de las 20 del 13 de enero cuando se produjo el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaba el nene con su padre y una mujer al volante.

Hasta la fecha están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y también Maximiliano Jerez, padre del nene.

Tras el choque en los médanos de Pinamar Bastian Jerez fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y desde ahí, casi un mes más tarde, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo para continuar su recuperación más cerca de su núcleo familiar.