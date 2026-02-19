A un mes del accidente de Bastian: tras la novena cirugía, llega una declaración esperada y clave

A un mes del grave accidente ocurrido en Pinamar, Bastian Valentino Jerez, de 8 años, fue sometido a su novena intervención quirúrgica en el Hospital Italiano de San Justo, donde permanece internado desde la semana pasada.
A un mes del accidente de Bastian: cirugía clave y declaración
El niño había sido trasladado desde el Sanatorio Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, en Mar del Plata, para continuar allí con su tratamiento médico y afrontar nuevas cirugías derivadas de las graves lesiones que sufrió en el siniestro.
Antes de la operación, su madre, Macarena Collantes, compartió un mensaje en redes sociales pidiendo oraciones por su hijo. “Hoy Basti ingresa de nuevo a quirófano. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones”, escribió. En otra publicación, pidió fuerza y sanidad para el niño y expresó su deseo de que todo esté “bajo control”.
También familiares se sumaron a los mensajes de apoyo. Una tía del menor pidió “luz y fuerza” para que la intervención saliera bien, mientras que su abuela, Bettina, publicó palabras de aliento y volvió a solicitar una cadena de oración para la recuperación del pequeño.
En paralelo a la evolución médica, la causa judicial sigue su curso. El abogado Fernando Burlando confirmó que el fiscal Sergio García citó a declarar a Collantes y a Facundo Corro, padre de las dos niñas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastian en el UTV al momento del hecho.
Según se informó, Corro deberá prestar declaración de manera virtual el 26 de febrero, mientras que la madre del niño fue convocada para el 3 de marzo.
En la investigación están imputados Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres enfrentan cargos por lesiones culposas agravadas.
Eran poco más de las 20 del 13 de enero cuando se produjo el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaba el nene con su padre y una mujer al volante.
Hasta la fecha están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y también Maximiliano Jerez, padre del nene.
Tras el choque en los médanos de Pinamar Bastian Jerez fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y desde ahí, casi un mes más tarde, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo para continuar su recuperación más cerca de su núcleo familiar.