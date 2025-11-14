La última foto que Graciela Sosa le tomó a su hijo, Fernando Báez Sosa, antes de la tragedia

Zaffora, contó que al final terminó accediendo: “Le saca esa última foto… y en el documental se muestra esa imagen".

Última foto de Fernando Báez Sisa

Por qué el documental de Fernando Báez Sosa se llama "50 segundos"

El documental toma como columna vertebral esos 50 segundos, el lapso exacto —registrado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares— que duró la golpiza mortal. En ese breve pero decisivo intervalo, Fernando Báez Sosa quedó acorralado, atacado y, finalmente, sin vida, mientras sus amigos intentaban desesperadamente pedir auxilio. La producción utiliza ese marco temporal para evidenciar cómo un instante mínimo puede desencadenar un cambio irreparable.

Ese fragmento de tiempo, corto en duración pero enorme en consecuencias, quedó grabado como una marca en la memoria social. Según explican los realizadores, esos segundos no solo condensan la violencia del ataque, sino que también reflejan cómo un episodio tan repentino puede transformarse en un punto de inflexión tanto para la sociedad como para la Justicia.

Desde el anuncio del documental de Netflix sobre el crimen, “50 segundos” dejó de ser una simple medida de tiempo para convertirse en un concepto profundamente simbólico. El título no aparece como una descripción literal, sino como una señal del núcleo emocional de la serie: en ese brevísimo intervalo ocurrió una agresión que terminó sacudiendo a todo el país y dejando una marca imborrable en la memoria colectiva.