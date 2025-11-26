En vivo Radio La Red
La absurda extorsión de una patota que terminó con una brutal golpiza grabada: "Compranos..."

Un grupo de al menos diez adolescentes atacó, golpeó y robó a dos jóvenes en plena peatonal de Miramar. El violento episodio, registrado en un video que se viralizó en redes, dejó a uno de ellos inconsciente y con lesiones de consideración.

Un violento episodio ocurrido en la madrugada del lunes conmociona a la ciudad de Miramar. Dos jóvenes fueron golpeados, extorsionados y asaltados por una patota integrada por al menos diez adolescentes en plena zona peatonal. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que muestra parte de la brutal agresión.

Todo ocurrió cerca de la intersección de calle 21 y 14, uno de los puntos más concurridos del centro miramarense y zona de tránsito turístico durante los fines de semana. Decenas de personas fueron testigos del ataque, aunque pocos lograron intervenir debido a la violencia y la cantidad de agresores.

pelea

Santiago, de 24 años, fue quien sufrió las peores consecuencias: recibió una golpiza feroz que lo dejó inconsciente en el asfalto, con lesiones de consideración y pérdidas de memoria.

“Ellos fueron al bowling, que está muy cerca de la panchería. Salieron de ahí y fueron a comprar unos panchos. Cuando salen se acerca un grupo de jóvenes que no sabemos quiénes son”, relató Lorena, la mamá de uno de ellos. La situación escaló por un motivo insólito: la patota comenzó a extorsionarlos para que les compraran comida.

“Entre una cosa y otra, empiezan con que les compren panchos. Ellos intentan comprar los panchos, pero bueno, no les dan el tiempo a que compren los panchos para los demás”, explicó.

Los jóvenes, al percibir la tensión, intentaron irse del lugar, pero la patota los interceptó a pocos metros. Según el testimonio, primero comenzaron a discutir con ambos chicos y luego se desató la violencia. “La discusión se da con los dos varones. Golpean a uno y después, cuando uno cae al piso, el otro lo quiere levantar y ahí es donde lo atacan a mi hijo”, detalló.

Santiago fue derribado tres veces. La última quedó inconsciente y tendido sobre el pavimento. Su amigo también fue golpeado. Ambos fueron finalmente robados: les sustrajeron las billeteras y los teléfonos celulares antes de escapar.

El video que expuso la golpiza

El registro que se viralizó muestra una parte del ataque. Allí se ve cómo varios adolescentes rodean a los dos jóvenes, los insultan y les lanzan golpes. Aunque el video no captura el momento exacto en que Santiago pierde el conocimiento, sí evidencia la crudeza de la agresión.

Testigos presenciales confirmaron que la secuencia duró varios minutos y que el grupo agresor actuó con total impunidad. Algunas personas intentaron intervenir, pero la superioridad numérica y el nivel de violencia lo hicieron casi imposible.

Embed

Tras el ataque, Santiago fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones de consideración, golpes en la cabeza, hematomas y pérdida parcial de memoria. Su familia asegura que aún tiene dificultades para recordar lo sucedido y que continúa siendo evaluado por especialistas.

La policía de Miramar inició una investigación de oficio luego de la difusión del video y del testimonio de la familia. Según las primeras versiones, los agresores serían adolescentes del área que ya habrían protagonizado otros incidentes en la zona céntrica, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente.

Por ahora, las autoridades analizan cámaras de seguridad, el video viral y testimonios de testigos para identificar a la patota completa. No se descarta que en las próximas horas haya avances en la causa.

