"Mi hijo tiene autismo y siempre sufrió bullying por parte de estos niños", relató el padre de la víctima a medios locales, y agregó: "A la tarde, cuando le pregunté cómo le había ido, me dijo que remal y me empezó a relatar lo que le hicieron".

Papa_encadenado_Cordoba.jpg El papá que denunció el abuso a su hijo se encadenó al colegio (Foto: gentileza La Voz del Interior).

El papá del nene también reveló que su hijo, además de ser abusado y torturado, fue extorsionado. "Le pidieron dinero para que no se lo hicieran de nuevo", afirmó.

Qué dijeron en el colegio sobre la denuncia de abuso

Ante esta declaración, los padres del menor abusado tomaron la decisión de denunciar el delito con los directores del colegio. La respuesta de la institución fue que "iban a tomar medidas" y que "todo esto se iba a solucionar con el diálogo".

"No entiendo el grado de maldad y de insensibilidad por parte de los directivos, que no cuidan a los alumnos. Desde el lunes, mi hijo quedó con ataques de pánico y no come. Lo llevamos al médico porque está con dolores de cabeza y traumado", agregó al respecto el papá del menor. Y agregó: "Nos costó siete años que mi hijo hablara con la gente, y esta gente lo destruye todo".

Denuncia_abuso.jpg El padre del nene abusado sostiene un cartel en el que revela el aberrante caso (Foto: Twitter @andyferreyra).

Luego de que los papás de otros alumnos estuvieron al tanto de lo sucedido, decidieron tomar la escuela para que se lleve adelante una profunda investigación.