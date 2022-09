Sufrió abusos en la infancia: el valiente mensaje de Jazmín Sparta en La Voz Argentina 2022

“No estudié actuación, pero soy caradura y de chica hacía videos de Youtube en casa. Decir lo que no podía decir”, comenzó la joven.

Y detalló con valentía: “Mi infancia fue así. Me robaron la palabra de muy chica. No me gusta conectar esto con mi identidad, pero sufrí abusos en mi infancia y perdí la memoria por mucho tiempo".

"Sin darme cuenta, mi forma de expresión era cantar, y también era donde más feliz me sentía”, reveló Jazmín.

“No es algo que me defina, pero es parte de mí, como dice la canción, y quiero traer esto. Que las personas que están acá y no pueden hablar sepan que siempre van a tener en mi música sus palabras”, cerró ante el aplauso de todo el jurado.

jazmin sparta 1.jpg

Atentado a Cristina Kirchner: fuerte mensaje de Marley en La Voz Argentina 2022

El jueves por la noche la emisión en vivo de La Voz Argentina 2022, Telefe, debió cambiar sobre la marcha la estructura del reality al ser interrumpido casi a la medianoche por la cadena nacional a causa del intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner.

Lo cierto es que tras la presentación de todos los participantes del team de Lali Espósito para competir para ver quién sigue en carrara hacia la gran final del reality, los televidentes se vieron sorprendidos por una tanda publicitaria.

Y fue precisamente allí, en medio de la tanda, cuando irrumpió la cadena nacional del presidente de la Nación Alberto Fernández cortando la transmisión de Telefe. Allí, el mandatario decretó feriado nacional para este viernes 2 de septiembre y manifestó el repudio a los hechos de violencia ocurridos contra la vicepresidenta.

En tanto, una vez finalizado el mensaje de Fernández, La Voz Argentina 2022 retomó el aire con el final del programa donde sólo restaba anunciar los participantes que seguían en competencia. Allí pudo verse a un Marley serio que dejó también su mensaje personal.

"Todos estamos en contra de la violencia que está ocurriendo en este país y ojalá encontremos la paz en la Argentina", aseguró con gesto adusto antes de leer los resultados de la votación y dar por finalizada esta emisión, sin duda distinta a las habituales.