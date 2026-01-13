Aumento de ANSES en febrero 2026: cuánto suben jubilaciones, pensiones y AUH tras la inflación de diciembre

Aumento para PUAM y pensiones no contributivas

El incremento también se aplicará a las pensiones y prestaciones especiales que paga la Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $287.375,54 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se actualizarán hasta aproximadamente $251.453,59.

En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto será equivalente al haber mínimo jubilatorio.

Este ajuste se suma a los aumentos previos: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero, conforme al esquema de movilidad mensual regulado por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo de actualización trimestral.

AUH y asignaciones familiares en febrero 2026

Las asignaciones sociales también se ajustarán en el mismo porcentaje. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) llegará a $121.818,42 por hijo. De este último monto, el 80% se paga mensualmente y el 20% restante se liquida en un pago anual, sujeto a la presentación de la libreta correspondiente.

La AUH por Discapacidad ascenderá a $420.312,22 y la Asignación Familiar por Hijo se fijará en $64.547,52 para el primer tramo de ingresos.

Cuadro de valores de Anses en febrero 2026

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

PUAM: $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $429.219,42

AUH: $129.082,71

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo primer rango: $64.547,52

Asignación por Embarazo: $121.818,42

La jubilación mínima quedará en $359.219,42 en febrero 2026.

Cómo funciona la movilidad mensual de Anses

Desde abril de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses anteriores. El mecanismo fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de actualización trimestral.

A partir de enero de 2025, los aumentos se aplican de manera automática, sin necesidad de nuevas resoluciones.

Cuándo se paga el aumento de febrero

La Anses aún no confirmó el calendario de pagos de febrero de este año. De mantenerse el esquema habitual, las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarían a cobrarse en la segunda semana del mes, de acuerdo con la terminación del DNI, y los haberes superiores en la tercera semana.