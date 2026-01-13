El filoso comentario de Leticia Siciliani contra Luciano Castro por las infidelidades a su hermana, Griselda

Y al momento de opinar sobre la defensa de su cuñado, estuvo lejos de hacerlo: "Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano".

Embed

Qué hizo Luciano Castro tras filtrarse los audios

Luego de que trascendieran los audios que habría enviado a una joven danesa durante su estadía laboral en Madrid, a fines del año pasado, Luciano Castro salió a dar explicaciones públicas y admitió su error. Visiblemente afectado, el actor reconoció su arrepentimiento por la situación que se generó y el impacto que tuvo en su vida personal.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Castro se mostró atravesado por la angustia y habló del dolor que le provocó haber herido a su pareja. “Me angustia de haber desilusionado a la persona que más amo en mi vida. Por supuesto que le dolió, no se enojó. Pero esto es algo que a la pareja la bastardea ”, expresó, con tono sincero.

Más adelante, el actor hizo hincapié en los acuerdos que sostienen su vínculo y reconoció no haber estado a la altura de lo pactado: “Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que sí está claramente hablado es cuidame y te cuido y yo no lo hice en este caso”, sostuvo. Y sumó: “Estoy angustiadísimo y a mí como siempre me deja en un lugar muy meme, muy absurdo, me da mucha verguenza “.

En ese sentido, Castro reflexionó sobre sus propias contradicciones y dificultades personales. “Está claro que yo muchas cosas que tenía pensadas superadas o trabajadas hay algo que no lo puedo controlar a veces y es angustiante”, admitió, dejando entrever un proceso interno complejo.

Sin ocultar su pesar, volvió a remarcar el peso emocional de lo ocurrido: “Estoy totalmente avergonzado. Hablo con mi novia y le digo 'hola mi amor' y me dice 'hola guapo'. Me estoy haciendo cargo de algo que hice con el amor de mi vida, lo más importante que pude conseguir en el amor lo bastardee ”.

En paralelo, y mientras la polémica continúa, el actor tomó una decisión concreta en sus redes sociales. En su más reciente publicación desde una playa de Mar del Plata, donde acumula cerca de dos millones de seguidores, optó por desactivar la opción de comentarios en Instagram, una señal clara del momento sensible que atraviesa.

De esta forma, el artista busca evitar que sus seguidores y usuarios hagan referencia al tema los audios y su vínculo con Griselda Siciliani.