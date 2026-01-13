Polémica en el Tribunal de Justicia de Santa Cruz: los jueces se aumentaron los sueldos hasta un 50%. 

Cuánto cobrarían los vocales

Según el anexo de la resolución, los vocales del TSJ percibirán en enero de 2026 un básico de $1.574.940, y al finalizar el esquema en octubre llegarán a $2.177.588, lo que implica un incremento del 38,2% sin contemplar otros ítems que impactan en el ingreso final.

Desde el Ejecutivo, en cambio, señalaron que —de acuerdo con los montos oficiales totales— los salarios de los vocales pasarían de valores cercanos a $13 y $16 millones en diciembre de 2025 a cifras entre $19 y casi $24 millones en octubre de 2026, con aumentos acumulados de hasta $7 millones por magistrado.

En los fundamentos, el TSJ justificó la medida en criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que los salarios no pueden alejarse de forma “grosera” de los que perciben magistrados de otras provincias y del orden federal. Para respaldar su postura, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre intangibilidad salarial e independencia del Poder Judicial.

El contraste que encendió la polémica

El malestar se profundizó porque el 17 de diciembre de 2025, los mismos magistrados rechazaron la incorporación de nuevos jueces al TSJ, alegando “serias complicaciones financieras” y la necesidad de preservar recursos. “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de fondos. Pero cuando se trata de aumentos automáticos para la cúpula judicial, esas restricciones parecen no existir”, cuestionó Elmiger.

Además, el Gobierno advirtió que varios integrantes del máximo tribunal ya reúnen los requisitos jubilatorios, lo que reabre el debate sobre el impacto fiscal de estas decisiones en el mediano plazo.

Captura Los jueces de la polémica en Santa Cruz.

ATE, en pie de guerra

La resolución excluye al personal judicial, ya que el aumento alcanza solo a vocales, jueces, magistrados y funcionarios, lo que provocó un fuerte rechazo gremial. En un comunicado, el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, calificó el incremento como “obsceno” y denunció que los jueces “se aumentaron el sueldo a sí mismos, sin control ni debate público”.

“El salariazo auto otorgado por la cúpula del Poder Judicial roza el 50% anual, mientras los trabajadores santacruceños atraviesan una situación de vulnerabilidad social y económica”, afirmó Garzón. También cuestionó que se trate de un poder que no paga Impuesto a las Ganancias y que, aun así, se asegura aumentos muy por encima de la inflación.