Detuvieron a tres hombres en Chaco acusados de abusar de una joven y golpearla con un ladrillo. 

Con los datos aportados, la Policía identificó a los acusados y confirmó que residían en un rancho precario de la zona. Cerca de las 11, personal de la Comisaría 10ª Metropolitana, a cargo de la investigación, detuvo a tres de los cuatro denunciados en Pasaje Santa Fe, barrio Toba. El cuarto involucrado continúa prófugo y es intensamente buscado.

El lugar donde detuvieron a los presuntos abusadores.

La causa quedó caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Los detenidos permanecen alojados en una unidad policial, mientras avanza la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia del hecho.

Otro caso en Chaco: denunciaron por abuso a un entrenador

A fines de diciembre, una mujer de 25 años también de Resistencia denunció a su entrenador personal por un presunto abuso sexual ocurrido en un gimnasio del pasaje Chaco. En su presentación, la joven relató tocamientos inapropiados y una situación no consentida durante una sesión de entrenamiento.

Según la denuncia, tras sufrir un dolor en el hombro y pedir ayuda para elongar, el entrenador habría aprovechado la situación: se subió sobre su cuerpo, la besó en el cuello y luego la acorraló contra una pared, apoyando sus partes íntimas. La víctima logró zafarse y retirarse del lugar.

La mujer solicitó medidas de restricción y optó por no someterse a un examen médico. Tras la intervención policial, el acusado, identificado como G. E. R., de 47 años, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.