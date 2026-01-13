Detuvieron a tres hombres en Chaco acusados de abusar de una joven y golpearla con un ladrillo
Hay un cuarto implicado que está prófugo y la víctima pudo contar el terrible momento que le tocó atravesar. La causa quedó caratulada como presunto abuso sexual.
Tres hombres de 27, 30 y 40 años fueron detenidos este martes en la ciudad de Resistencia, acusados de abusar sexualmente de una joven de 22 años y golpearla en el rostro con un ladrillo. El hecho ocurrió en una calle del barrio Chino, en la capital de Chaco, y es investigado por la Policía provincial, en tanto, un cuarto sospechoso permanece prófugo.
Según la denuncia de la víctima, el ataque se produjo cerca de las 8 de la mañana, cuando cuatro hombres la abordaron mientras caminaba por la calle 12. Dos de ellos habrían realizado tocamientos en distintas partes del cuerpo y la obligaban a consumir alcohol. Ante la negativa de la joven, uno de los agresores la golpeó en la cara con un ladrillo, de acuerdo al relato incorporado a la causa.
La víctima también declaró que intentaron arrastrarla a la fuerza hacia el interior de una vivienda, pero la intervención de un vecino y familiares evitó que la situación escalara. Minutos después, la joven se presentó en una dependencia policial junto a su hermana y su prima para denunciar lo ocurrido.
Tras la exposición, fue trasladada a la División Violencia Familiar y de Género para formalizar la denuncia y luego derivada al Hospital Perrando para recibir asistencia médica y contención especializada.
Con los datos aportados, la Policía identificó a los acusados y confirmó que residían en un rancho precario de la zona. Cerca de las 11, personal de la Comisaría 10ª Metropolitana, a cargo de la investigación, detuvo a tres de los cuatro denunciados en Pasaje Santa Fe, barrio Toba. El cuarto involucrado continúa prófugo y es intensamente buscado.
La causa quedó caratulada como presunto abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves. Los detenidos permanecen alojados en una unidad policial, mientras avanza la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia del hecho.
Otro caso en Chaco: denunciaron por abuso a un entrenador
A fines de diciembre, una mujer de 25 años también de Resistencia denunció a su entrenador personal por un presunto abuso sexual ocurrido en un gimnasio del pasaje Chaco. En su presentación, la joven relató tocamientos inapropiados y una situación no consentida durante una sesión de entrenamiento.
Según la denuncia, tras sufrir un dolor en el hombro y pedir ayuda para elongar, el entrenador habría aprovechado la situación: se subió sobre su cuerpo, la besó en el cuello y luego la acorraló contra una pared, apoyando sus partes íntimas. La víctima logró zafarse y retirarse del lugar.
La mujer solicitó medidas de restricción y optó por no someterse a un examen médico. Tras la intervención policial, el acusado, identificado como G. E. R., de 47 años, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.