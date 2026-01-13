Sofía "La Reini" Gonet explotó contra el programa de Verónica Lozano y publicó un descargo furioso

la reini homero pettinato

Uno de los momentos más picantes llegó cuando la charla derivó en qué había dejado esa relación. Con ironía filosa, la Reini disparó: “No aportaba nada. Bueno, aportaba canciones, poesías… del lado artístico. Pero del lado material, no”. Ese fragmento fue rápidamente recortado, viralizado y multiplicado en redes, algo que habría sido uno de los principales disparadores de su enojo posterior.

Incluso el intento de distender con humor terminó generando lectura ambigua. Al jugar con la consigna de qué plato de MasterChef Celebrity representaría a Homero, Sofía respondió: “Sería, por ejemplo, un ratatouille”. Aunque en el piso hubo risas, en redes muchos lo interpretaron como una nueva chicana encubierta.

Horas después de la emisión, la influencer subió un video con un descargo furioso, donde dejó en claro que no se sintió cómoda con el enfoque del programa ni con la manera en que se editó la entrevista. Visiblemente molesta, apuntó contra la exposición, los recortes fuera de contexto y el uso reiterado de un tema que, según ella, intenta dejar atrás.

En ese mensaje también recordó el nivel de violencia que sufrió cuando el conflicto con Pettinato estalló mediáticamente. “Aparezco después de estar siendo cancelada… recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten”, expresó, retomando una herida que todavía no termina de cerrar.

La Reini volvió a remarcar que nunca buscó instalar acusaciones graves y asumió errores propios dentro del vínculo: “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico… saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”. Sin embargo, el tono del video dejó en evidencia que la entrevista reactivó sensaciones que creía superadas.

Así, una visita televisiva que pretendía ser una charla de cierre terminó generando un nuevo frente de conflicto. Esta vez, no solo con su ex, sino también con el propio tratamiento mediático de su historia.

Cuál fue el gesto de Wanda Nara que cambió la noche de La Reini en MasterChef Celebrity

Fue la propia Wanda Nara quien advirtió el detalle cuando vio a Sofía “La Reini” Gonet acercarse al frente sin sus habituales tacos. “Hoy tranqui, sin tacos…”, lanzó la conductora, sorprendida por el cambio de calzado. La influencer no dudó en explicar el imprevisto: “Eso quería contar, me traje mis stilettos con el outfit de hoy y estaba caminando para el estudio y se partió el taco y tuve que agarrar las zapatillas de repuesto”.

Visiblemente afectada, La Reini dejó ver su frustración al aire y confesó: “Estoy devastada. Lo que más me duele es presentarle el plato a Germán en zapatillas”. Atenta a la situación, Wanda intentó llevarle tranquilidad y reaccionó con rapidez: “¿Cuánto calzás?”. Incluso sumó, entre risas: “Me hubieras dicho y te prestaba unos”.

Luego de que el jurado destacara positivamente el postre, la conductora se ausentó por unos minutos del estudio y regresó con una sorpresa que descolocó a todos. En sus manos traía un par de zapatos europeos con tachas y la inconfundible suela roja, un modelo emblemático del diseñador francés Christian Louboutin, sinónimo de lujo y elegancia a nivel mundial.

Al entregárselos a La Reini, Wanda le puso humor al momento: “Ojalá todos los problemas de la vida sean un par de zapatos. Me hubieras llamado, Reini. Te voy a canjear esto y me dejás probar un poco tu tiramisú”. La influencer, emocionada, no pudo ocultar su sorpresa ante el inesperado gesto.

La escena cerró con aplausos, risas y una frase cómplice que terminó de descontracturar el clima: “A ella le hace bien eso y a mí un postre. Te quedan hermosos, ¿cómo te sentís ahora?”. Así, entre nervios, glamour y un gesto solidario que rápidamente empezó a circular en redes, Wanda Nara volvió a quedarse con uno de los momentos más comentados de la noche en MasterChef Celebrity.