Ricardo Darín arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina y es la más esperada

En Lo dejamos acá, Darín interpreta a un analista que empieza a dudar de sus propias teorías y métodos, desencantado con la rutina y la falta de progreso en sus pacientes. Su aparente estabilidad comienza a desmoronarse cuando entra en escena el personaje de Peretti, un hombre brillante pero inestable que despierta en el terapeuta emociones que creía controladas.

Los límites entre médico y paciente se desdibujan, y lo que empieza como un tratamiento clínico deriva en una relación cargada de tensión, culpa y fascinación. El guion profundiza en los dilemas morales del análisis psicológico y en la delgada línea que separa la razón de la locura.

Ricardo Darín y Diego Peretti

El regreso de Ricardo Darín a Netflix

Para Ricardo Darín, este proyecto marca su regreso a la plataforma después del éxito de El Eternauta, la serie que cosechó elogios en todo el mundo y múltiples respaldos internacionales. En esta nueva etapa, el actor encara un personaje más introspectivo, que lo obliga a transitar las zonas más oscuras de la mente humana.

Su contraparte, Diego Peretti, aportará su experiencia tanto en comedia como en drama, en un rol que, según adelantó el equipo de producción, va a mostrar una faceta inédita del actor.

darin el eternauta netflix.png

Cuándo se estrena "Lo dejamos acá" en Netflix

Aunque Netflix todavía no confirmó una fecha exacta, el estreno estaría previsto para comienzos de 2026. La estrategia de lanzamiento incluirá una campaña global con subtítulos en más de 10 idiomas y versiones dobladas para distintos mercados, lo que demuestra la confianza que la plataforma tiene en el proyecto.

Los analistas de la industria coinciden en que esta película podría posicionarse entre los estrenos argentinos más importantes del año, siguiendo la senda de producciones locales que triunfaron en la plataforma como Corazón delator, Goyo y Campamento con mamá.

El futuro del cine argentino en Netflix

En los últimos años, Netflix ha reforzado su presencia en la región con producciones originales de alto impacto. Desde dramas políticos hasta comedias románticas, la plataforma continúa apostando por el talento local.

Con Lo dejamos acá, reafirma su compromiso con historias profundas, humanas y universales, protagonizadas por intérpretes que trascienden generaciones. Si todo sale como se espera, el film podría abrir el camino para una nueva etapa del cine argentino dentro del catálogo global de Netflix.

Ricardo Darín y Diego Peretti

Por qué ver la película "Lo dejamos acá"

El argumento de Lo dejamos acá pone el foco en la fragilidad de la mente humana y las tensiones del vínculo terapéutico. A través de diálogos intensos y una puesta en escena contenida, la película promete mantener al espectador al borde del asiento.

La unión de Ricardo Darín y Diego Peretti (dos actores que representan distintas escuelas de interpretación) genera una química única que podría convertir esta historia en un nuevo clásico del cine argentino contemporáneo.