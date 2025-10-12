La cargada de la Selección argentina Sub 20 tras vencer a México que se hizo viral

Embed

El Chavo del 8, presente otra vez en el estadio

La coincidencia sorprendió a muchos: el Estadio Nacional de Santiago ya había sido escenario de un episodio histórico vinculado al Chavo del 8. En 1977, el elenco completo del programa mexicano se presentó en vivo en ese mismo lugar, ante miles de fanáticos chilenos.

Casi medio siglo después, la música del recordado personaje volvió a sonar allí, pero en un contexto muy distinto: como parte de la celebración de los pibes argentinos tras eliminar a México en un torneo mundial.

Un triunfo clave rumbo al título

Con el 2-0 frente a México, Argentina no solo avanzó a semifinales, sino que extendió su invicto en el campeonato. Los dirigidos por Placente mostraron solidez defensiva, intensidad y contundencia, confirmando su condición de candidatos.

El próximo desafío será Colombia, su rival en las semifinales del Mundial Sub 20, este miércoles 15 de octubre a las 20:00, nuevamente en el Estadio Nacional.

El otro cruce de semifinales se definirá entre los ganadores de Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia.

Un duelo caliente dentro y fuera de la cancha

Más allá del festejo musical, el encuentro entre Argentina y México tuvo momentos de tensión. Durante el partido, las cámaras captaron un cruce entre Diego Placente y un asistente del cuerpo técnico mexicano, al que el entrenador argentino mandó a callar con un gesto firme.

Esa fricción fue la antesala del clima posterior: los jugadores celebraron con euforia el pase a semifinales y, en tono de humor, dejaron una gastada que ya forma parte del folklore futbolero.

En redes sociales, muchos usuarios mexicanos lo tomaron con humor, mientras otros criticaron la actitud de los argentinos. En el ambiente futbolístico, sin embargo, la escena fue interpretada como una broma típica de la rivalidad sudamericana.

Las redes estallaron con el video

El video del momento fue compartido por cientos de cuentas en X (ex Twitter), TikTok e Instagram. En cuestión de horas, la secuencia alcanzó miles de reproducciones y se multiplicaron los memes que mezclaban imágenes del Chavo, Quico y Don Ramón con jugadores de ambas selecciones.

“Hasta el Chavo se enteró que Argentina eliminó a México”, ironizó un usuario argentino. “Ni con la vecindad completa pudieron”, agregó otro.

En México, algunos medios deportivos publicaron titulares como “Argentina se burla con el Chavo”, mientras que portales argentinos destacaron el ingenio y el humor de los juveniles.

Una selección con identidad

Más allá de las bromas, el grupo de Diego Placente viene demostrando madurez, unión y personalidad. Con figuras jóvenes que ya despiertan el interés de clubes europeos, la Sub 20 argentina se consolida como una de las más prometedoras de los últimos años.

La victoria frente a México no solo la acerca al sueño del título, sino que refuerza la confianza de un plantel que combina talento y picardía, dos marcas registradas del fútbol argentino.

“Estos chicos tienen hambre, disciplina y una gran conexión entre ellos”, había señalado Placente días atrás.

“Sabemos que cada partido es una final, pero disfrutan el juego como verdaderos pibes.”

Lo que viene para la Albiceleste

Con la clasificación asegurada, Argentina se prepara para enfrentar a Colombia en busca de un lugar en la gran final.

El plantel retomó los entrenamientos en Santiago, con énfasis en la recuperación física y en los trabajos tácticos.

El objetivo está claro: volver a levantar un título mundial Sub 20, una categoría que ya le dio al país grandes alegrías, desde la generación de Messi, Agüero y Di María hasta las más recientes camadas.

Si logra superar a Colombia, Argentina se medirá con el vencedor de la otra semifinal, que se definirá entre Estados Unidos, Marruecos, Noruega y Francia.