Viajaba con su mamá y el auto se partió en dos: el trágico final de un nene de 2 años 

“Fue un golpe terrible. Cuando llegamos, el auto estaba completamente destruido y los médicos ya estaban intentando asistir a la mujer”, relató un testigo que circulaba por la zona y que se detuvo a colaborar con el personal de emergencias.

La investigación del accidente

En el lugar trabajaron ambulancias de Mar del Plata y Mar Chiquita, junto con personal de Bomberos, Policía Vial, AUBASA y Defensa Civil. Los investigadores intentan determinar qué fue lo que provocó el despiste del vehículo, ya que las condiciones de visibilidad eran buenas y el asfalto se encontraba en óptimo estado al momento del hecho.

No se descarta que la conductora haya perdido el control por una maniobra brusca o un problema mecánico. Las pericias del Gabinete de Accidentología Vial serán claves para establecer la velocidad a la que circulaba el vehículo y si existió alguna falla estructural en el auto.

accidente ruta11

El fiscal Pablo Cistoldi, a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, abrió una causa caratulada como “homicidio culposo”, y ordenó el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes.

La tragedia causó gran impacto en la comunidad de Mar Chiquita y Mar del Plata, donde rápidamente comenzaron a circular mensajes de apoyo y pedidos de oración por la salud de la madre del pequeño.

“Era una mujer muy joven, muy querida en el barrio. No lo podemos creer”, dijo una vecina al medio local La Capital. “El nene era un sol, siempre con una sonrisa”, agregó otra residente visiblemente afectada.