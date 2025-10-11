Triple crimen narco: ubicaron a los implicados en la escena y confirmaron la transmisión en vivo de los asesinatos

Los investigadores creen que los implicados actuaron de manera coordinada y que el triple asesinato fue una represalia dentro de una organización narco que opera entre Buenos Aires y Perú.

javier alonso.jpg El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó las novedades del caso.

Prófugos con vínculos internacionales

La trama tiene además un fuerte componente internacional. Los prófugos Alex y Valverde tendrían antecedentes por narcotráfico en Perú y se sospecha que se esconden allí.

“Alex tiene un pedido de captura internacional desde 2012. Estuvo preso en Argentina y quedó libre durante la pandemia. En Perú tenía cargos importantes y una familia que todavía reside allí”, explicó Alonso.

Según la investigación, esta banda estaría integrada por exmiembros de Sendero Luminoso, reconvertidos al narcotráfico. Operan con una estructura jerárquica y militarizada, usando la Argentina como plataforma para enviar droga a Europa.

NF3YZTYKIBDWBEJI4G3TA7Y7CE Los tres nuevos sospechosos.

El dato más escalofriante: un crimen transmitido en vivo

Uno de los hallazgos más estremecedores de la causa es la confirmación de una transmisión en vivo de los asesinatos, revelada por Celeste, una de las detenidas. Según su testimonio, el triple homicidio fue grabado y emitido por streaming, para que miembros de la organización en el exterior lo vieran en tiempo real.

Celeste también describió el funcionamiento interno de la red narco, su estructura de distribución de cocaína entre Florencio Varela y el Bajo Flores, y el rol de cada integrante. Según su declaración, “Pequeño J” manejaba unos 10 kilos de droga, mientras que Alex era un operador de mayor jerarquía que controlaba a varios distribuidores.

TPVHF4JIWREZPFGBVOXPEK4TGM (1) Las imágenes de la reunión previa.

El móvil: un robo y una venganza brutal

De acuerdo con las versiones coincidentes de Celeste y Florencia, la pareja de Alex, el móvil del crimen habría sido el robo de un cargamento de cocaína. Las víctimas habrían sido castigadas por filtrar información a una banda rival, en una represalia salvaje que terminó con sus vidas.

“Estamos ante una organización con raíces antiguas, compuesta por exintegrantes de Sendero Luminoso que mutaron al narcotráfico”, explicó Alonso. “Tienen una estructura vertical, con jerarquías y una lógica militar”, agregó el ministro de seguridad bonaerense.

El ministro cerró con una advertencia contundente: “Tenemos fronteras que son un colador. Este crimen muestra hasta dónde puede llegar una estructura criminal cuando el Estado no actúa con firmeza”.