En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
madre
Empleados
CHUBUT

"Tienen 10 años": el angustiante relato de la madre de un nene que fue golpeado por empleados de un bazar chino

El menor estaba junto a un amigo cuando tomó un peluche para mostrárselo y una empleada lo agredió con cachetadas y tirones de pelo. Los clientes, conmocionados, filmaron la escena y defendieron al chico.

Tienen 10 años: el angustiante relato de la madre de un nene que fue golpeado por empleados de un bazar chino
Leé también Cuántos empleos se perdieron desde 2023 y qué sector es el más golpeado, según un informe de la UBA
cuantos empleos se perdieron desde 2023 y que sector es el mas golpeado, segun un informe de la uba

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 15 en el nuevo Mini Sur, ubicado en las avenidas Roca y Kennedy, en el barrio Pueyrredón. La investigación quedó a cargo de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Zona Sur, que analiza los videos registrados por los testigos y las cámaras de seguridad del comercio.

La madre del chico relató que su hijo “estaba con un amiguito, en el supermercado, al lado de la casa de su tía. Ellos entraron a mirar en este local nuevo, que tiene muchas cosas atractivas para niños”. En diálogo con Adnsur, explicó que “él le estaba mostrando un peluche a su amigo cuando se acercó un empleado y lo empezó a zamarrear del brazo”. Luego, añadió que “lo corrió hacia la salida. Luego llegó una mujer que agarró de los pelos a mi hijo y le pegó entre cinco y seis cachetadas”.

Embed

Ante la agresión, varios clientes intervinieron para defender al chico y registraron la escena en sus teléfonos, imágenes que después fueron aportadas a la denuncia policial. “Los llevan a la entrada a los nenes y hacen como un círculo con todos los empleados. Mi nene no entendía nada”, contó la mujer. “Los testigos que filmaron la escena empezaron a gritarle a mi nene diciéndole que no se vaya y le decían que llamen a la policía porque ella le acababa de pegar”, añadió.

La madre destacó que una familia conocida contuvo a los niños y la llamó para avisarle lo que ocurría. “Estaba en shock, no le salían las palabras y tenía la cara marcada con los dedos y roja. El otro nene está muy mal también, tiene miedo. Tienen 10 años”, expresó sobre el momento en que se reencontró con su hijo.

“Si los comerciantes tenían dudas sobre la conducta de los nenes, ellos tendrían, como adultos responsables, si ven a un chico y piensan que está robando, llamar a la policía”, planteó. También dijo que el niño “es un nene de bien” e incluso, confió, que la "llamó la directora de la escuela" para preguntarle cómo estaba el menor.

Qué dijeron los testigos

Una clienta que presenció el episodio, identificada como Aldana, contó al diario El Comodorense que una de las cajeras “le pegó a un nene supuestamente porque estaba robando” pero aseguró: “Con mi mamá fuimos testigos de que no fue así”.

“Nos cruzamos en el pasillo al nene y estaba mostrándole un juguete a un amiguito cuando vino un empleado a sacarlos a puteadas y empujones a los nenes, a lo que yo lo seguí por atrás y la china lo agarró de los brazos y la ropa y lo empezó a cagar a cachetadas”, relató.

“Somos un montón de testigos de que fue así. No me vengan con que seguro el nene estaba robando, porque recién había entrado y se fueron a la sección de juguetes, pasamos por al lado y no habían tocado nada. El nene estaba con miedo, llorando por todo lo que pasó”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
madre Empleados golpes Maltrato
Notas relacionadas
El chico de 17 años golpeado en Junín habló en A24: "Me caí y continuaron pegándome piñas y patadas"
El calvario que vivió Osqui Guzmán: discriminado y golpeado por la Policía en el subte
El desgarrador pedido de la madre de Lara: "Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables"

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar