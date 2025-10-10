"Tienen 10 años": el angustiante relato de la madre de un nene que fue golpeado por empleados de un bazar chino

La madre destacó que una familia conocida contuvo a los niños y la llamó para avisarle lo que ocurría. “Estaba en shock, no le salían las palabras y tenía la cara marcada con los dedos y roja. El otro nene está muy mal también, tiene miedo. Tienen 10 años”, expresó sobre el momento en que se reencontró con su hijo.

“Si los comerciantes tenían dudas sobre la conducta de los nenes, ellos tendrían, como adultos responsables, si ven a un chico y piensan que está robando, llamar a la policía”, planteó. También dijo que el niño “es un nene de bien” e incluso, confió, que la "llamó la directora de la escuela" para preguntarle cómo estaba el menor.

Qué dijeron los testigos

Una clienta que presenció el episodio, identificada como Aldana, contó al diario El Comodorense que una de las cajeras “le pegó a un nene supuestamente porque estaba robando” pero aseguró: “Con mi mamá fuimos testigos de que no fue así”.

“Nos cruzamos en el pasillo al nene y estaba mostrándole un juguete a un amiguito cuando vino un empleado a sacarlos a puteadas y empujones a los nenes, a lo que yo lo seguí por atrás y la china lo agarró de los brazos y la ropa y lo empezó a cagar a cachetadas”, relató.

“Somos un montón de testigos de que fue así. No me vengan con que seguro el nene estaba robando, porque recién había entrado y se fueron a la sección de juguetes, pasamos por al lado y no habían tocado nada. El nene estaba con miedo, llorando por todo lo que pasó”, concluyó.