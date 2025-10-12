Wanda Nara mandó al frente a Maxi López en la previa al debut de MasterChef Celebrity: "Es un mentiroso"

"Yo no soy la indicada, para eso está el jurado. Desde que nos separamos, empezó papi a cocinarles a los chicos, y cuando vienen me cuentan, yo digo: 'Este es un mentiroso'", comentó entre risas, mostrando que el reencuentro con su ex promete momentos imperdibles.

Según mostró en sus redes sociales, López la mantuvo al tanto de cómo venía su progreso en la cocina, compartiendo diferentes fotos de los platos que preparaba y mostrando un costado que pocos conocían de él.

Qué dijo Wanda Nara de MasterChef Celebrity

Wanda Nara, conductora estrella de MasterChef Celebrity (Telefe), habló sobre el esperado debut del programa y adelantó qué espera de esta nueva edición que contará con 24 participantes dispuestos a dejarlo todo en la cocina más famosa del país.

“Muchas sorpresas. En un punto, propuse a algunos que me hubieran gustado. No hay un famoso que yo diga: ‘No, si estuviera acá no estaría o no quiero que esté’”, comentó la conductora, entusiasmada con el grupo de participantes que le tocó acompañar.

Con su característico sentido del humor, Wanda también habló sobre su relación con la cocina y lo que más valora a la hora de comer: “Alguien que me cocine me enamora. No tengo plato favorito; si está hecho con amor, es rico".

Por último, la empresaria contó una divertida anécdota con uno de los concursantes. “Ian es muy estudioso. Le dije: ‘Qué bueno que vengas a participar’, y me respondió: ‘No, yo vengo a ganar’”, reveló entre risas.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Este lunes 13 de octubre a las 22 hs. Telefe estrena la nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que cocinarán 24 celebridades de distintas disciplinas: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.

Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo. Masterchef Celebrity contará con un ecosistema multiplataforma único. En Streams Telefe se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch.

Los capítulos de MasterChef Celebrity también se podrán ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión.

