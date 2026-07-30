Agosto llega con aumentos en transporte, servicios, colegios, alquileres y otros rubros

El subte también tendrá un incremento del 3,9% y el viaje pasará a costar $1.685,26.
Viajar en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur será más caro desde este sábado. Con el alza de 10,5% que aplicó el Gobierno, los valores quedaron de la siguiente manera:
- El boleto mínimo sube de $380 a $420 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.
- El boleto de segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros) saldrá $586.
- El boleto de tercera sección (más de 12 kilómetros) costará $729.
Peajes en CABA
En agosto, también aumentarán 3,9% los peajes en la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.
En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los valores para los autos quedarán en $4610,98 y en $6534,52 durante hora pico.
En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para el mismo tipo de vehículo será de $1921,05 y ascenderá a $2716,64 en hora pico.
Internet, cable y telefonía
Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de agosto, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 2,5%, según el servicio y la operadora.
Colegios privados en PBA
Las cuotas de los colegios privados bonaerenses con aporte estatal comenzarán a actualizarse desde agosto. El incremento total será del 8,1%, distribuido en dos etapas: un 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre.
- Nivel inicial y primario: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $37.150 y $167.990, con el 40%.
- Secundaria: varían entre $40.960 y $218.290, de acuerdo con la subvención.
- Secundaria técnica, agraria y especializadas en arte: las cuotas de irán de $47.200 a $249.820 en agosto.
- Nivel superior: los aranceles van desde $53.520 hasta $213.200.
Alquileres
Los aumentos dependerán del régimen bajo el que fue firmado cada contrato.
- Los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres (firmados hasta el 17 de octubre de 2023) tendrán un ajuste anual del 31,52%, según el Índice para Contratos de Locación (ICL).
- Los celebrados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, bajo la Ley 27.737, se actualizarán con la fórmula Casa Propia y registrarán un incremento cercano al 36%.
- En los contratos firmados bajo el esquema de libertad de contratación, los aumentos dependerán de lo pactado entre propietario e inquilino.
Cambios en las tarifas de gas y agua
Desde agosto comenzará a aplicarse un nuevo mecanismo de actualización para las tarifas de gas. El sistema, denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA), reemplazará al esquema anterior y permitirá que los ajustes se realicen cada dos meses durante la vigencia de la emergencia energética.
En el caso del servicio de agua y cloacas que presta AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense, la tarifa aumentará 3% durante agosto. El incremento fue confirmado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
Luz, gas y agua: ¿cuánto aumentarán las tarifas en diciembre por la quita de subsidios? (Foto: propia)
Medicina prepaga
Las principales empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos aumentos durante agosto.
Entre los incrementos confirmados se encuentran:
- OSDE: 1,9%
- Avalian: 1,9%
- Sancor Salud: 1,9%
- Swiss Medical: 1,8%
- Galeno: 2,1%
Las subas fueron informadas a la Superintendencia de Servicios de Salud, tal como establece la normativa vigente para las empresas del sector.