Agosto llega con aumentos en transporte, servicios, colegios, alquileres y otros rubros

El subte también tendrá un incremento del 3,9% y el viaje pasará a costar $1.685,26.

Viajar en los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur será más caro desde este sábado. Con el alza de 10,5% que aplicó el Gobierno, los valores quedaron de la siguiente manera:

El boleto mínimo sube de $380 a $420 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

de $380 a para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto de segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros) saldrá $586 .

. El boleto de tercera sección (más de 12 kilómetros) costará $729.

Peajes en CABA

En agosto, también aumentarán 3,9% los peajes en la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que el boleto de colectivo, el cálculo se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los valores para los autos quedarán en $4610,98 y en $6534,52 durante hora pico.

En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el valor para el mismo tipo de vehículo será de $1921,05 y ascenderá a $2716,64 en hora pico.

Internet, cable y telefonía

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de agosto, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento del 2,5%, según el servicio y la operadora.

Colegios privados en PBA

Las cuotas de los colegios privados bonaerenses con aporte estatal comenzarán a actualizarse desde agosto. El incremento total será del 8,1%, distribuido en dos etapas: un 5,5% en agosto y otro 2,5% en septiembre.

Nivel inicial y primario : las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de $37.150 y $167.990 , con el 40% .

: las cuotas de los establecimientos con el 100% de aporte estatal serán de y , con el . Secundaria : varían entre $40.960 y $218.290 , de acuerdo con la subvención.

: varían entre y , de acuerdo con la subvención. Secundaria técnica , agraria y especializadas en arte: las cuotas de irán de $47.200 a $249.820 en agosto.

, agraria y especializadas en arte: las cuotas de irán de a en agosto. Nivel superior: los aranceles van desde $53.520 hasta $213.200.

Alquileres

Los aumentos dependerán del régimen bajo el que fue firmado cada contrato.

Los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres (firmados hasta el 17 de octubre de 2023) tendrán un ajuste anual del 31,52% , según el Índice para Contratos de Locación (ICL).

, según el Índice para Contratos de Locación (ICL). Los celebrados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, bajo la Ley 27.737, se actualizarán con la fórmula Casa Propia y registrarán un incremento cercano al 36% .

. En los contratos firmados bajo el esquema de libertad de contratación, los aumentos dependerán de lo pactado entre propietario e inquilino.

Cambios en las tarifas de gas y agua

Desde agosto comenzará a aplicarse un nuevo mecanismo de actualización para las tarifas de gas. El sistema, denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA), reemplazará al esquema anterior y permitirá que los ajustes se realicen cada dos meses durante la vigencia de la emergencia energética.

En el caso del servicio de agua y cloacas que presta AySA en la Ciudad y el conurbano bonaerense, la tarifa aumentará 3% durante agosto. El incremento fue confirmado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Luz, gas y agua: ¿cuánto aumentarán las tarifas en diciembre por la quita de subsidios? (Foto: propia)

Medicina prepaga

Las principales empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos aumentos durante agosto.

Entre los incrementos confirmados se encuentran:

OSDE: 1,9%

1,9% Avalian: 1,9%

1,9% Sancor Salud: 1,9%

1,9% Swiss Medical: 1,8%

1,8% Galeno: 2,1%

Las subas fueron informadas a la Superintendencia de Servicios de Salud, tal como establece la normativa vigente para las empresas del sector.