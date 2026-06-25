Un chico amenazó con realizar un tiroteo en un colegio y la Policía se sorprendió con lo que halló en su casa

Con esos elementos, los investigadores lograron establecer su domicilio en la localidad platense de San Carlos y solicitaron una orden judicial para realizar un allanamiento.

Amenazas a una escuela el puntapié de una investigación

El operativo se concretó en las últimas horas y permitió el secuestro de 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres.

Además, los efectivos hallaron 4.217 cartuchos calibre 12/70, otras 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para la recarga de proyectiles, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición judicial, todo el material secuestrado será sometido a peritajes para determinar su procedencia y situación legal.

Tanto el adolescente como su padre fueron imputados en la causa, mientras la Justicia investiga si el hombre contaba con la documentación correspondiente para la tenencia y portación de las armas encontradas.

A pesar de la imputación, ninguno de los dos fue detenido. La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.