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Un chico amenazó con realizar un tiroteo en un colegio y la Policía se sorprendió con lo que halló en su casa

El adolescente de 16 años había sido detectado por investigadores que analizaban amenazas escolares en redes sociales. Durante un allanamiento secuestraron un importante arsenal y tanto él como su padre quedaron imputados.

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Amenazó con realizar un tiroteo en una escuela de La Plata y encontraron 25 armas y más de 6.700 municiones en su casa

Amenazó con realizar un tiroteo en una escuela de La Plata y encontraron 25 armas y más de 6.700 municiones en su casa

Un adolescente de 16 años fue imputado por presunta intimidación pública luego de ser acusado de amenazar con realizar un tiroteo en una escuela de La Plata. Durante un allanamiento en su vivienda, la Policía encontró 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones de distintos calibres.

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La investigación está a cargo de la fiscal de menores Sabrina Cabrera y se originó a mediados de mayo, en el marco de una serie de amenazas que afectaron a distintos establecimientos educativos del país.

A partir de esos episodios, se conformó una mesa de análisis integrada por especialistas de Cibercrimen y de la Dirección de Contraterrorismo para monitorear posibles riesgos y detectar publicaciones vinculadas a eventuales ataques.

Durante las tareas de investigación, los agentes identificaron perfiles en redes sociales atribuidos al adolescente, donde aparecía exhibiendo armas de fuego y realizando prácticas de tiro en un polígono.

Con esos elementos, los investigadores lograron establecer su domicilio en la localidad platense de San Carlos y solicitaron una orden judicial para realizar un allanamiento.

Amenazas a una escuela el puntapié de una investigación

El operativo se concretó en las últimas horas y permitió el secuestro de 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres.

Además, los efectivos hallaron 4.217 cartuchos calibre 12/70, otras 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para la recarga de proyectiles, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición judicial, todo el material secuestrado será sometido a peritajes para determinar su procedencia y situación legal.

Tanto el adolescente como su padre fueron imputados en la causa, mientras la Justicia investiga si el hombre contaba con la documentación correspondiente para la tenencia y portación de las armas encontradas.

A pesar de la imputación, ninguno de los dos fue detenido. La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.

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