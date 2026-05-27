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"No tenemos vínculo": la tajante frase de una ex de Nicolás Vázquez que dejó a todos en shock

Una expareja de Nicolás Vázquez habló sobre el vínculo que mantiene actualmente con el actor, hoy en pareja con Dai Fernández, y sorprendió al revelar cómo quedó la relación entre ambos tras el paso de los años.

27 may 2026, 18:21
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No tenemos vínculo: la tajante frase de una ex de Nicolás Vázquez que dejó a todos en shock
No tenemos vínculo: la tajante frase de una ex de Nicolás Vázquez que dejó a todos en shock

"No tenemos vínculo": la tajante frase de una ex de Nicolás Vázquez que dejó a todos en shock

Mercedes Funes se refirió al vínculo que mantiene actualmente con Nico Vázquez y reconoció que, tras la separación, la relación entre ambos prácticamente desapareció por completo. Aunque compartieron varios años juntos y una historia muy importante en sus vidas, la actriz dejó en claro que con el paso del tiempo tomaron caminos totalmente distintos y hoy el contacto es nulo.

La actriz fue la pareja antes de que el actor iniciara su extensa relación con Gimena Accardi. La ruptura, en 2007, se dio en medio de un fuerte desgaste en la relación y de intensos rumores de infidelidad, ya que poco tiempo después de separarse y dejar la casa que compartían, Vázquez oficializó su romance con quien en ese momento era su compañera de elenco.

Mercedes habló sobre cómo es hoy su relación en una entrevista con Guido Záffora. Allí, la actriz se sinceró sobre el presente del vínculo con el actual novio de Dai Fernández y dejó en claro que ya no mantienen contacto. "Nos hemos cruzado pero nada, no tenemos vínculo, no es que hay mala onda".

En profundidad, siguió su relato: “ Pasaron tantas vidas, mucho tiempo… Ya está. No es mi ex anterior, es uno anterior, anterior. Pasó un montón ”.

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Con quién está Nicolás Vázquez en pareja

Nicolás Vázquez está actualmente en pareja con Dai Fernández. La relación comenzó a tomar notoriedad pública luego de que ambos compartieran distintos proyectos laborales, entre ellos Rocky, y empezaran a mostrarse cada vez más cerca, algo que rápidamente despertó rumores de romance en el mundo del espectáculo. Aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, con el paso de los meses dejaron de ocultarse y comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y salidas.

El actor venía de atravesar una extensa y muy mediática relación con Gimena Accardi, con quien compartió más de una década de historia. Por eso, la aparición de Dai en su vida generó una enorme repercusión entre los fanáticos y en los medios, especialmente porque ambos ya tenían una fuerte conexión profesional y personal.

Con el tiempo, consolidaron el vínculo y hoy se muestran muy unidos. A través de redes sociales y apariciones públicas, dejan ver la complicidad y el buen momento que atraviesan, mientras continúan acompañándose en sus respectivos proyectos artísticos y laborales.

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