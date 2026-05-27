"No tenemos vínculo": la tajante frase de una ex de Nicolás Vázquez que dejó a todos en shock

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Con quién está Nicolás Vázquez en pareja

Nicolás Vázquez está actualmente en pareja con Dai Fernández. La relación comenzó a tomar notoriedad pública luego de que ambos compartieran distintos proyectos laborales, entre ellos Rocky, y empezaran a mostrarse cada vez más cerca, algo que rápidamente despertó rumores de romance en el mundo del espectáculo. Aunque al principio mantuvieron un perfil bajo, con el paso de los meses dejaron de ocultarse y comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y salidas.

El actor venía de atravesar una extensa y muy mediática relación con Gimena Accardi, con quien compartió más de una década de historia. Por eso, la aparición de Dai en su vida generó una enorme repercusión entre los fanáticos y en los medios, especialmente porque ambos ya tenían una fuerte conexión profesional y personal.

Con el tiempo, consolidaron el vínculo y hoy se muestran muy unidos. A través de redes sociales y apariciones públicas, dejan ver la complicidad y el buen momento que atraviesan, mientras continúan acompañándose en sus respectivos proyectos artísticos y laborales.