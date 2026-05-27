El exclusivo paraíso donde Mauro Icardi llevará a la China Suárez y que ya había compartido con Wanda Nara

Así, el viaje de la China y el futbolista no solo se convierte en una escapada romántica, sino también en un capítulo más de las inevitables coincidencias que siguen cruzando los caminos de estas figuras mediáticas.

Embed

Cuál fue la dolorosa actitud de Vicuña cuando le dijeron que sus hijos con la China Suárez llaman "papá" a Icardi

A pocas horas de que se conociera la declaración de Eugenia “la China” Suárez en Tribunales, donde aseguró que sus tres hijos consideran a Mauro Icardi como un verdadero padre, Benjamín Vicuña reaccionó públicamente al enterarse de esos dichos. El actor chileno fue abordado por la prensa durante una entrevista con Intrusos (América TV) y no pudo evitar referirse al tema.

La situación se da en medio del avance judicial de Icardi, quien busca obtener la tutela de Francesca e Isabella, las hijas que tuvo junto a Wanda Nara y que actualmente viven en Buenos Aires con su madre. En ese marco, Suárez declaró en favor del futbolista y lanzó una afirmación que inevitablemente toca de cerca tanto a Vicuña como a Nicolás Cabré, padres biológicos de Rufina, Amancio y Magnolia.

En ese contexto, las cámaras del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares interceptaron al protagonista de la obra Secreto en la montaña a la salida del teatro. Allí, Vicuña mostró un gesto de evidente incomodidad al escuchar la consulta sobre el tema en plena nota.

"Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia", expresó en primera instancia, cuando el cronista quiso saber cómo estaba tras casi dos meses sin poder verlos.

Más adelante, al ser consultado directamente por las declaraciones de Eugenia sobre el vínculo de sus hijos con Icardi, el rostro de Vicuña cambió de inmediato. "¿Eso dijo? Bueno, está bien", respondió con tono diplomático, aunque su expresión corporal parecía contradecir la serenidad de sus palabras.

Ante la repregunta sobre la importancia de los roles parentales, el actor se mantuvo firme en su postura y señaló con cautela: "son opiniones", dejando en claro que prefería no profundizar en la polémica.

Finalmente, cuando el periodista intentó obtener una reflexión más íntima, Vicuña cerró el tema de manera tajante: "Lo importante es que mis hijos estén bien. Ya están llegando prontito, así que en eso me tiene muy feliz", concluyó, despidiéndose con un cordial "gracias". Un cierre que dejó a todos sorprendidos.