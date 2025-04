Allanaron la sede de San Lorenzo y la casa del presidente Marcelo Moretti luego de la denuncia por corrupción

También participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. El objetivo fue encontrar documentos relacionados a la “donación” o “presunta coima” que se ve en las imágenes de la cámara oculta.

Esto se llevó a cabo debido a que se buscan pruebas por el vídeo de la cámara oculta de los últimos días donde se ve a Moretti aceptar USD 25.000 por parte de María José Scotini, una empresaria de medios marplatense.

Por esto, Moretti fue denunciado penalmente por dos integrantes de la vida política del “Ciclón”: el ex candidato a presidente César Francis, el ex vocal Pablo García Lago y el miembro de la Comisión Directiva Nestor Ortigoza.

A esto se le sumó que, en las últimas horas los alrededores del estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores amanecieron con pintadas que exigen la renuncia del presidente del club que, actualmente, se encuentra de licencia.

La defensa de Marcelo Moretti

Por su parte, Moretti dijo que “nunca recibí una coima”, en su defensa en TyC Sports. Y agregó: “Me están haciendo una cama”. Luego, completó: “Me quieren manchar. No tengo nada que esconder. El dinero fue una donación y lo ingresé a la tesorería en el mismo acto”.

Acto seguido, el presidente del Cuervo involucró a la oposición del club. “Tengo una calentura tremenda. El año pasado quisieron voltearme y no pudieron. Hoy San Lorenzo está tercero, va a construir su estadio en Boedo. El golpe es personal contra Moretti”, sentenció.

El presidente de San Lorenzo consideró sobre la grabación: “Se trató de un armado con el fin profeso de extorsionarme y/o instigarme a renunciar a mi cargo“., Además afirmó: “Absolutamente todo lo transcurrido en mi despacho tiene una explicación que no se condice con que estuviera tomando dinero mal habido”.

Por otro lado, el fiscal Marcelo Vence abrió una causa de oficio y ya está investigando la polémica situación.