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Golpe al mercado de pases: el plan del fútbol brasileño que afectará a los futbolistas argentinos

La CBF dispuso reducir progresivamente el cupo de extranjeros hasta fijar un tope de cinco por partido en 2030. La medida impacta en los argentinos.

José López es uno de los 48 futbolistas argentinos que se desempeñan en el Brasileirão. 

José López es uno de los 48 futbolistas argentinos que se desempeñan en el Brasileirão. 

El destino preferido por los futbolistas de nuestro país en el continente comenzará a ajustar sus márgenes de contratación. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó en Río de Janeiro una reducción progresiva del número de jugadores extranjeros que los clubes podrán incluir en los partidos de la Serie A y Serie B del Brasileirão. La resolución, adoptada durante una reunión del organismo con representantes de las 40 instituciones que integran las dos categorías principales y sus respectivas federaciones, contó con un abrumador respaldo y apenas dos votos en contra.

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La medida apunta directamente a impulsar el desarrollo de los canteranos locales. El cronograma estipula que el tope actual de nueve extranjeros por partido se reducirá a ocho en 2027, siete en 2028, seis en 2029 y finalmente cinco en 2030, regresando al límite que regía hasta 2022. La regulación histórica muestra una fuerte fluctuación: tras haber permitido tres foráneos en 2013, la cifra subió a cinco en 2014, escaló a siete en 2023 y alcanzó su pico de nueve en 2024.

Rodrigo Castillo es uno de los 48 futbolistas argentinos que se desempeñan en el Brasileirão.

Cómo afecta la reducción del cupo de extranjeros a los futbolistas argentinos en Brasil

La decisión genera un impacto directo en el fútbol argentino, considerando que nuestro país representa el colectivo internacional más numeroso dentro de la competencia. En la actualidad, 48 futbolistas argentinos se desempeñan en 18 de los 20 clubes de la primera división (con Mirassol y Chapecoense como las únicas excepciones sin presencia nacional), mientras que otros 11 compatriotas juegan en seis equipos de la Serie B.

La flexibilización de los últimos años provocó una marea de contrataciones: la cantidad de foráneos disputando minutos en el certamen pasó de 95 en 2022 a 162 en 2025. En lo que va del año, 146 profesionales de otros países ya sumaron minutos y otros 13 permanecen inscriptos a la espera de su debut. Pese al tope de nueve permitidos hoy en planilla, el promedio real de extranjeros utilizados por partido en la división de honor es de 5,4, según un relevamiento realizado sobre 219 encuentros.

Cuál es el plan de la CBF para potenciar a los futbolistas juveniles

La reestructuración impulsada a partir de un manifiesto del Movimiento de Clubes Formadores busca corregir el envejecimiento de las plantillas y resguardar la caja de las instituciones. Un estudio presentado por la entidad madre arrojó que la edad media de los inscriptos en el Brasileirão es de 28,5 años, superando la media de ligas europeas como España (27), Inglaterra (26,4), Alemania (26,3), Italia (26,1) y Francia (26).

En paralelo, los números económicos explican la necesidad de blindar la cantera: entre 2016 y 2025, la venta de futbolistas de hasta 20 años representó el 50,1% de los ingresos totales de los clubes brasileños por transferencias al exterior. Para garantizar ese recambio, la norma exigirá que dentro de las 50 plazas de inscripción disponibles por plantel se reserve una cuota mínima obligatoria para futbolistas Sub-23, la cual irá en aumento gradual: 20 cupos en 2027, 21 en 2028, 23 en 2029 y 25 plazas en 2030.

“La medida que proponemos ahora mantiene un número importante de extranjeros”, aseguró el director ejecutivo de la CBF, Helder Melillo. El directivo argumentó que la combinación de ambas normativas buscará otorgar mayor rodaje a las promesas menores de 23 años y elevar el nivel técnico de los equipos a mediano y largo plazo.

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