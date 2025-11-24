Apareció sano y salvo un menor desaparecido en Recoleta

El adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido este domingo por la noche en el barrio de Recoleta apareció en Constitución.
El menor había sido visto por última vez durante la noche del 22 de noviembre cuando se retiró de su casa para reunirse con un amigo, pero no regresó.
El adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido este domingo por la noche en el barrio de Recoleta apareció en Constitución.
El joven había salido de su domicilio en Paraguay al 3300 alrededor de las 20 horas para encontrarse con un amigo y no regresó, por lo que su madre radicó la denuncia correspondiente.
El caso quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, que solicitó la colaboración policial para dar con su paradero.
Debido a que el menor padece depresión y se encuentra bajo tratamiento en el Hospital Gutiérrez —además de registrar dos antecedentes previos de búsqueda—, la Policía de la Ciudad activó de inmediato el protocolo especial para estos casos.
Se alertó a todos los organismos competentes y se solicitaron informes a SUBE, CNRT, Mercado Pago, hospitales y Migraciones, además de revisar cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y realizar recorridas en Avellaneda (PBA) y en las inmediaciones del Hospital Gutiérrez, último lugar donde había sido visto.
Finalmente, en la madrugada de este lunes, la madre informó que el menor había aparecido en Plaza Constitución, sin haber sido víctima de ningún ilícito. El adolescente fue trasladado al Hospital Gutiérrez, donde recibió la atención correspondiente.