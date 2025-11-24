Apareció sano y salvo un menor desaparecido en Recoleta

Se alertó a todos los organismos competentes y se solicitaron informes a SUBE, CNRT, Mercado Pago, hospitales y Migraciones, además de revisar cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y realizar recorridas en Avellaneda (PBA) y en las inmediaciones del Hospital Gutiérrez, último lugar donde había sido visto.

Finalmente, en la madrugada de este lunes, la madre informó que el menor había aparecido en Plaza Constitución, sin haber sido víctima de ningún ilícito. El adolescente fue trasladado al Hospital Gutiérrez, donde recibió la atención correspondiente.