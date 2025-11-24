"La única verdad es la realidad: fue un éxito rotundo", dijo Scioli sobre el movimiento turístico del fin de semana largo

Embed

"El mejor fin de semana en los últimos 15 años, y sin subsidios, todo genuino", destacó al replicar las palabras del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Al respecto, agregó que "es buena expectativa para todo lo que se viene, que es mucho mejor en la Argentina a partir de una elección que ha mostrado la inquebrantable voluntad del pueblo argentino, de seguir avanzando y no retroceder".

Respecto a las dudas que se plantearon sobre el menor consumo promedio de la gente que se movilizó hacia algún destino, el secretario enfatizó: "La única verdad es la realidad: fue un éxito contundente".

"Mi reconocimiento como se han organizado los municipios para que esto ocurra. Cómo hemos mejorado la calidad turística, no esperamos que vengan los turistas, salimos a buscarlo al mundo", analizó sobre la suba registrada y amplio: "Argentina hoy ha generado un gran interés por dos razones fundamentales: la estabilidad, el orden, la seguridad. Respecto a esa última área, explicó que "la gente puede caminar tranquila y valora mucho la seguridad" y expresó que "especialmente un turista exigente, un turista europeo, un turista norteamericano".

Además ponderó que el sector empresarial busca competitividad con las medidas tomadas por Milei: "Simplificación, reducción de impuestos, modernización laboral, que va a impactar muy bien para que el sector privado".