Política
Daniel Scioli
Fin de semana
Turismo

"La única verdad es la realidad: fue un éxito rotundo", dijo Scioli sobre el movimiento turístico del fin de semana largo

El secretario de Turismo celebró que el último fin de semana largo tuvo un movimiento de casi 1.700.000 de turistas, destacó que el crecimiento se logró "sin subsidios" y atribuyó el aumento del turismo a un nuevo clima económico.

Leé también Con críticas a Scioli, Diputados presentan proyecto para derogar el DNU que prorroga el impuesto a los pasajes al exterior
Denuncian el decreto que prorroga el impuesto en los pasajes al exterior. (Foto: archivo)

En diálogo con A24, el secretario consideró que el aumento del 21% de los turistas que se movilizaron estos últimos cuatro días en comparación al mismo feriado de 2024 es un "reflejo" de que "después de la en la Argentina, se respira otro clima". De esta manera, el funcionario hizo mención al relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que consignó que hubo 1.694.000 turistas recorrieron la Argentina en estas fechas.

"Hay más ánimo, más espectáculo, más certidumbre", indicó y puso como ejemplo la "baja de la tasa de interés que ha permitido que el Banco Nación, haya facilitado créditos para financiar paquetes turísticos".

También halagó a YPF por poner a disposición "distintos incentivos, descuentos, promociones, para poder hacer más accesible un movimiento turístico que impacta en el empleo, en las pymes, en el consumo" y destacó la política del presidente Javier Millet de cielos abiertos que, dijo, generó que "Argentina sea el país que más creció en América en conectividad aérea". "Cuando el promedio fue el 5%, Argentina fue el 13%", explicó.

Embed

"El mejor fin de semana en los últimos 15 años, y sin subsidios, todo genuino", destacó al replicar las palabras del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Al respecto, agregó que "es buena expectativa para todo lo que se viene, que es mucho mejor en la Argentina a partir de una elección que ha mostrado la inquebrantable voluntad del pueblo argentino, de seguir avanzando y no retroceder".

Respecto a las dudas que se plantearon sobre el menor consumo promedio de la gente que se movilizó hacia algún destino, el secretario enfatizó: "La única verdad es la realidad: fue un éxito contundente".

"Mi reconocimiento como se han organizado los municipios para que esto ocurra. Cómo hemos mejorado la calidad turística, no esperamos que vengan los turistas, salimos a buscarlo al mundo", analizó sobre la suba registrada y amplio: "Argentina hoy ha generado un gran interés por dos razones fundamentales: la estabilidad, el orden, la seguridad. Respecto a esa última área, explicó que "la gente puede caminar tranquila y valora mucho la seguridad" y expresó que "especialmente un turista exigente, un turista europeo, un turista norteamericano".

Además ponderó que el sector empresarial busca competitividad con las medidas tomadas por Milei: "Simplificación, reducción de impuestos, modernización laboral, que va a impactar muy bien para que el sector privado".

