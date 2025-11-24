Susana Roccasalvo le dio un picante consejo a Sofía Gonet y aseguró que lo aprendió de Wanda Nara

El ida y vuelta siguió con más picante. "Un poquito lo aprendí de vos", disparó Susana. Y La Reini, entre risas, agregó: "Sí, la otra vez me diste el mismo consejo, parecido".

Por último, la influencer cerró con una frase que resumió el espíritu del momento: "Estoy rodeada de mujeres muy vivas para el amor".

Qué picante comentario hizo Sofía Gonet sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía Gonet —popularmente conocida como La Reini— se convirtió en protagonista al involucrarse en una de las disputas más resonantes del espectáculo: Wanda Nara contra la China Suárez.

La dinámica comenzó cuando Germán Martitegui presentó el reto de la jornada. "Esta noche va a jugar el azar", anunció el chef, mientras se mostraba una ruleta con las imágenes del jurado y de la conductora. Los concursantes debían girarla y preparar el plato típico de la figura que les tocara en suerte.

El azar favoreció a Sofía, Luis Ventura y Valentina Cervantes, quienes quedaron dentro del equipo de Wanda. La fortuna fue doble, ya que el menú asignado resultó ser el más accesible de todos: nada menos que una hamburguesa.

Fiel a su personalidad, La Reini aprovechó el momento para marcar posición con una declaración que generó repercusión. "Siempre team Wanda, nunca team China", lanzó con picardía en su entrevista individual, dejando claro de qué lado se ubica en esta histórica rivalidad mediática.