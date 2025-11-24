Bullrich compartirá un acto con la nueva ministra de Seguridad para presentar la nueva Agencia Nacional de Migraciones

Esa será la primera actividad conjunta desde que se oficializó el pase del militar al Gobierno. Se trata de los primeros cuatro VCBR adquiridos a los Estados Unidos, que ya están en Buenos Aires y representan un salto operativo para el despliegue de tropas en emergencias.

La designación de Monteoliva

Minutos después de ser confirmada el pasado sábado como nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva —hasta ahora secretaria de Seguridad— publicó un extenso mensaje. En sus palabras le agradeció a Patricia Bullrich y prometió continuidad en las políticas del área.

“Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y tu compromiso con la ley y el orden”, escribió Monteoliva en redes sociales.

La futura ministra destacó haber integrado “de primera línea” el equipo de Bullrich y afirmó que su conducción marcó “un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”.

“Vamos a seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país”, completó.

Monteoliva también agradeció al Presidente por la designación y aseguró que tendrá la responsabilidad de ser “la garante de la doctrina Bullrich: consolidar el orden recuperado y garantizar condiciones para que la Argentina crezca en paz y libertad”.

Bullrich celebró la designación

Por su parte, Patricia Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva: “Será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y tu entrega”, escribió la futura senadora, quien destacó el rol de su colaboradora como secretaria de Seguridad Nacional.

Bullrich remarcó que Monteoliva trabajó “con una capacidad y una solidez que marcaron la diferencia” y aseguró que encarará el nuevo desafío con “resultados, coraje y honestidad”.