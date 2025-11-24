En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Migraciones
SEGURIDAD

Bullrich compartirá un acto con la nueva ministra de Seguridad para presentar la nueva Agencia Nacional de Migraciones

La ministra de Seguridad mostrará este martes por primera vez la estructura, funciones y capacidades del organismo que concentrará el control migratorio y la política de fronteras

Bullrich compartirá un acto con la nueva ministra de Seguridad para presentar la nueva Agencia Nacional de Migraciones
Leé también Milei da las puntadas finales al nuevo gabinete y ya tendría definidos los reemplazos de Bullrich y Petri
Javier Milei ratificó a Mariano Cuneo Libarona como ministro de justicia y ultima los detalles para relanzar el gabinete. Foto: Archivo

Así lo indicaron desde la cartera de Seguridad al difundir la actividad que tendrá lugar este martes a las 14.45 en la Oficina Nacional de Migraciones. Durante el acto se detallarán las funciones centrales de la nueva estructura, sus capacidades operativas y el proceso de integración al Ministerio de Seguridad. También se expondrán los avances en "modernización, fiscalización, ciudadanía y trabajo coordinado con las fuerzas federales", indicaron.

cambios-en-el-gobierno-milei-anuncio-que-alejandra-monteoliva-asumira-como-ministra-de-seguridad-y-el-teniente-general-carlos-alberto-prestri-como-ministro-de-defensa-foto-patricia-bullrich-luis-petri-3NG7 (1)

La creación de la Agencia forma parte de la reorganización impulsada por Bullrich para unificar criterios operativos en pasos fronterizos, optimizar la detección temprana de ilícitos transnacionales y reforzar la cooperación con organismos internacionales.

El anuncio llega en un contexto de movimientos relevantes dentro del Gabinete nacional. La semana próxima la cartera de Seguridad hará lo propio con el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, cuando presenten en Boulogne los primeros vehículos blindados Stryker que llegaron al país.

Esa será la primera actividad conjunta desde que se oficializó el pase del militar al Gobierno. Se trata de los primeros cuatro VCBR adquiridos a los Estados Unidos, que ya están en Buenos Aires y representan un salto operativo para el despliegue de tropas en emergencias.

La designación de Monteoliva

Minutos después de ser confirmada el pasado sábado como nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva —hasta ahora secretaria de Seguridad— publicó un extenso mensaje. En sus palabras le agradeció a Patricia Bullrich y prometió continuidad en las políticas del área.

“Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y tu compromiso con la ley y el orden”, escribió Monteoliva en redes sociales.

La futura ministra destacó haber integrado “de primera línea” el equipo de Bullrich y afirmó que su conducción marcó “un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”.

Vamos a seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país”, completó.

Patricia, muchas gracias por la confianza para continuar tu enorme trabajo en el Ministerio. Valoro tu liderazgo, tu coraje y ese compromiso incansable con la ley y el orden.

Monteoliva también agradeció al Presidente por la designación y aseguró que tendrá la responsabilidad de ser “la garante de la doctrina Bullrich: consolidar el orden recuperado y garantizar condiciones para que la Argentina crezca en paz y libertad”.

Bullrich celebró la designación

Por su parte, Patricia Bullrich felicitó públicamente a Monteoliva: “Será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y tu entrega”, escribió la futura senadora, quien destacó el rol de su colaboradora como secretaria de Seguridad Nacional.

Bullrich remarcó que Monteoliva trabajó “con una capacidad y una solidez que marcaron la diferencia” y aseguró que encarará el nuevo desafío con “resultados, coraje y honestidad”.

