La primera foto de Jésica Cirio y su nuevo novio en Uruguay que encendió las redes
Las redes de Sálvese quien pueda mostraron la primera foto de Jésica Cirio y su nuevo novio, Nicolás Trombino, juntos.
24 nov 2025, 20:41
Después de que se conociera que Jésica Cirio volvió a apostar al amor tras su separación de Elías Piccirillo, las redes de Sálvese quien pueda (América TV) mostraron la primera foto de la modelo y su novio Nicolás Trombino juntos.
Cirio y su nuevo novio viajaron a Punta del Este, Uruguay, para asistir al casamiento de unos amigos. "Jésica Cirio y su nuevo novio en PDE", escribieron sobre la imagen en la que se ve a la pareja almorzando en un restaurante al aire libre.
Por su parte, en Puro Show (El Trece),Pampito aseguró: "Ella está muy bien con su actual pareja. Están recontra bien".
La historia de Cirio tuvo un giro importante este año, luego de la separación de Elías Piccirillo, con quien estuvo casada. La ruptura se dio en medio de un contexto judicial complejo para él, ya que recientemente obtuvo prisión domiciliaria. Jésica, en entrevistas, fue clara al respecto: aseguró que esa etapa estaba cerrada y que lo único que le desea es lo mejor para su familia.
En cuanto a su nuevo romance, Nicolás Trombino es un empresario de 35 años, padre de un hijo y residente de Puerto Madero. Según trascendió, pertenece a una familia vinculada al rubro de la comercialización de alimentos y supermercados.
¿Qué contó Jésica Cirio sobre su nuevo amor?
Jésica Cirio decidió abrirse nuevamente al amor y lo contó en A la tarde (América TV), donde habló de su vínculo con el empresario Nicolás Trombino.
"Habló de este nuevo amor que ingresó en su vida hace tan solo tres meses. Estamos hablando de Nicolás Trombino, es un conocido empresario", relató la panelista Cora Debarbieri, dando a conocer la noticia.
En el programa conducido por Karina Mazzocco, compartieron la entrevista con la modelo. “Hoy estoy en un momento en el que prefiero preservar mi vida privada, pero estoy muy bien. Hoy lo elegí así, me parece que mi vida va camino a eso, y me siento mejor así, fue un año bastante duro”, expresó la influencer, dejando ver que atraviesa una etapa de mayor calma.
La conductora también le preguntó por su exmarido, Elías Piccirillo, quien recientemente obtuvo prisión domiciliaria. Cirio fue breve y contundente: “Le deseo lo mejor, por su familia”.
Con firmeza, aclaró que esa historia ya quedó atrás: “No, no tengo más nada que hablar con él. Lo que tenía que hablar, lo hablamos en su momento. Es una etapa cerrada".