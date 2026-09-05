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Asaltaron a una jueza y a su hijo: los delincuentes los mantuvieron cautivos dentro de su casa

La víctima fue la magistrada Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4 de la capital bonaerense. Los delincuentes se llevaron dólares, objetos de valor e hicieron gastos con la tarjeta de la víctima.

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Asaltaron a una jueza y a su hijo. (Foto: captura)

Asaltaron a una jueza y a su hijo. (Foto: captura)

La jueza Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N°4 de La Plata, y su hijo de 24 años fueron víctimas de un violento asalto en su casa de Tolosa, donde tres delincuentes los mantuvieron cautivos durante casi una hora y media. Los investigadores intentan determinar si los atacantes realizaron tareas de inteligencia previa, ya que demostraron conocer la identidad y actividad de la magistrada.

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El robo ocurrió el viernes, alrededor de las 14.30, en una vivienda ubicada en 531 bis entre 2 y 3, en la ciudad de La Plata. Según trascendió, los tres delincuentes ingresaron a cara descubierta y rápidamente dejaron en evidencia que sabían quién era Greco. Durante el asalto, incluso le dijeron que “la habían batido”, según publicó el diario El Día.

Una vez dentro de la propiedad, los ladrones comenzaron a exigirle a la magistrada que revelara dónde se encontraba la caja fuerte. Sin embargo, Greco les aseguró que no tenía ninguna.

En medio de las amenazas, los delincuentes aumentaron la presión y le advirtieron que, si no colaboraba, su hijo “la iba a pasar mal”. Madre e hijo fueron reducidos y permanecieron juntos bajo la vigilancia de uno de los asaltantes. Mientras tanto, los otros dos delincuentes recorrieron las distintas habitaciones y la planta alta de la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

Qué se llevaron los delincuentes de la casa de la jueza

Durante el asalto, los atacantes también exigieron joyas y objetos de oro. Ante el reclamo, Greco les explicó que ya no tenía esos elementos porque habían sido sustraídos durante otro robo sufrido años atrás: “Me lo robaron en 2017”, respondió.

Finalmente, los delincuentes permanecieron dentro de la vivienda hasta aproximadamente las 16 y escaparon con parte del sueldo de la magistrada, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos. Además, utilizaron el teléfono celular de Greco para realizar varias transferencias bancarias y también hicieron operaciones con sus tarjetas.

Según la información conocida hasta el momento, los asaltantes concretaron al menos una compra por alrededor de dos millones de pesos, de acuerdo con el medio local La Plata1. Antes de abandonar la propiedad, ataron a la jueza y a su hijo con el objetivo de retrasar el pedido de auxilio y ganar tiempo para escapar.

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Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N°4 de La Plata.

El antecedente: la jueza ya había sufrido otro violento robo

No es la primera vez que Claudia Greco sufre un episodio de estas características en la misma propiedad. En mayo de 2017, su casa también fue escenario de un violento asalto. En aquella oportunidad, los delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y posteriormente sorprendieron a la magistrada.

Tras ese episodio, Greco había advertido que los atacantes parecían conocer detalles relacionados con su actividad dentro de la Justicia. Incluso, uno de los asaltantes la había acusado de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de aquel robo fueron posteriormente identificados y condenados.

Este antecedente cobró especial relevancia después del nuevo ataque debido a que los delincuentes que ingresaron el viernes también demostraron contar con información sobre la magistrada.

Tras conocerse el asalto, se desplegó un importante operativo en la zona. Al domicilio acudieron el fiscal de turno, altos mandos policiales, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría con jurisdicción en Tolosa.

En pocas palabras

  • Asalto a jueza: La magistrada Claudia Greco y su hijo fueron víctimas de un violento robo en su casa de La Plata.
  • Botín y modus operandi: Los delincuentes se llevaron dólares, objetos de valor y realizaron gastos con la tarjeta de la víctima, actuando con información previa.
  • Antecedente preocupante: La jueza ya había sufrido un robo similar en 2017, donde los asaltantes también mostraron conocimiento de su actividad judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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