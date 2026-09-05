Asaltaron a una jueza y a su hijo: los delincuentes los mantuvieron cautivos dentro de su casa

Qué se llevaron los delincuentes de la casa de la jueza

Durante el asalto, los atacantes también exigieron joyas y objetos de oro. Ante el reclamo, Greco les explicó que ya no tenía esos elementos porque habían sido sustraídos durante otro robo sufrido años atrás: “Me lo robaron en 2017”, respondió.

Finalmente, los delincuentes permanecieron dentro de la vivienda hasta aproximadamente las 16 y escaparon con parte del sueldo de la magistrada, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos. Además, utilizaron el teléfono celular de Greco para realizar varias transferencias bancarias y también hicieron operaciones con sus tarjetas.

Según la información conocida hasta el momento, los asaltantes concretaron al menos una compra por alrededor de dos millones de pesos, de acuerdo con el medio local La Plata1. Antes de abandonar la propiedad, ataron a la jueza y a su hijo con el objetivo de retrasar el pedido de auxilio y ganar tiempo para escapar.

Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N°4 de La Plata.

El antecedente: la jueza ya había sufrido otro violento robo

No es la primera vez que Claudia Greco sufre un episodio de estas características en la misma propiedad. En mayo de 2017, su casa también fue escenario de un violento asalto. En aquella oportunidad, los delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y posteriormente sorprendieron a la magistrada.

Tras ese episodio, Greco había advertido que los atacantes parecían conocer detalles relacionados con su actividad dentro de la Justicia. Incluso, uno de los asaltantes la había acusado de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de aquel robo fueron posteriormente identificados y condenados.

Este antecedente cobró especial relevancia después del nuevo ataque debido a que los delincuentes que ingresaron el viernes también demostraron contar con información sobre la magistrada.

Tras conocerse el asalto, se desplegó un importante operativo en la zona. Al domicilio acudieron el fiscal de turno, altos mandos policiales, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría con jurisdicción en Tolosa.