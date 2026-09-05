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La experiencia para acercarse a los dinosaurios en Argentina anuncia sus nuevas y útlimas funciones

Jurassic World: The Experience continúa conquistando al público en Buenos Aires y anuncia sus últimas funciones para los fines de semana de septiembre.

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La experiencia para acercarse a los dinosaurios en Argentina anuncia sus nuevas y útlimas funciones. (Foto: Gentileza Prensa)

La experiencia para acercarse a los dinosaurios en Argentina anuncia sus nuevas y útlimas funciones. (Foto: Gentileza Prensa)

Luego de la gran convocatoria y localidades agotadas en vacaciones de invierno, Jurassic World: The Experience suma nuevas y últimas funciones para los fines de semana de septiembre. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que impulsa la emoción, curiosidad y la nostalgia de sus visitantes.

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Casuario: el ave gigante de cabeza azul que parece salida de la era de los dinosaurios. (Imagen ilustrativa)

La experiencia invita a los visitantes a convertirse en protagonistas de su propia aventura jurásica desde el primer momento. Todo comienza con un viaje en ferry hacia Isla Nublar, donde un gigantesco braquiosaurio da la bienvenida antes de abrir paso a un recorrido inmersivo que recrea el universo de Jurassic World. A lo largo del circuito, el público atraviesa escenarios inspirados en la película, se adentra en exuberantes selvas prehistóricas y descubre el laboratorio donde se crean los dinosaurios, con la posibilidad de conocer e incluso tocar dinosaurios bebé. La emoción continúa con el entrenamiento en vivo de Blue, la velociraptor favorita de los fans, y con encuentros inolvidables junto a algunas de las especies más emblemáticas de la saga, como el imponente indominus rex y el legendario tiranosaurus rex. Gracias a la tecnología animatrónica de última generación desarrollada por Animax Designs, cada criatura cobra vida con un nivel de realismo que transforma la visita en una experiencia cinematográfica.

(Foto: Gentileza Prensa).

(Foto: Gentileza Prensa).

Esta esperada atracción es producida por NEON, líder global en experiencias inmersivas y épicas, y presentada en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC. Jurassic World: The Experience es una exhibición familiar de proporciones masivas basada en una de las franquicias de mayor éxito en la historia del cine.

"Estamos realmente muy emocionados con la respuesta del público. Estamos teniendo funciones agotadas todos los días y por eso sumamos nuevas, para que nadie se pierda de esta gran experiencia, única en Buenos Aires y nunca antes vista en el país. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta. Un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences", señaló Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

(Foto: Gentileza Prensa).

(Foto: Gentileza Prensa).

SOBRE JURASSIC WORLD: THE EXPERIENCE

Esta experiencia conecta a públicos de todas las edades con escenarios inmersivos inspirados en la franquicia Jurassic World de Universal Pictures y Amblin Entertainment. Es producida en colaboración con Universal Live Entertainment, NEÓN y Animax Designs, creadores de los impresionantes dinosaurios animatrónicos.

En pocas palabras

  • Últimas funciones: Jurassic World: The Experience extiende sus funciones hasta septiembre en Buenos Aires.
  • Experiencia inmersiva: Combina entretenimiento, ciencia y educación con dinosaurios animatrónicos de última generación.
  • Producción y éxito: La exhibición, producida por NEON y POPART MUSIC, ha superado los 8 millones de visitantes globalmente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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