La experiencia para acercarse a los dinosaurios en Argentina anuncia sus nuevas y útlimas funciones

La experiencia invita a los visitantes a convertirse en protagonistas de su propia aventura jurásica desde el primer momento. Todo comienza con un viaje en ferry hacia Isla Nublar, donde un gigantesco braquiosaurio da la bienvenida antes de abrir paso a un recorrido inmersivo que recrea el universo de Jurassic World. A lo largo del circuito, el público atraviesa escenarios inspirados en la película, se adentra en exuberantes selvas prehistóricas y descubre el laboratorio donde se crean los dinosaurios, con la posibilidad de conocer e incluso tocar dinosaurios bebé. La emoción continúa con el entrenamiento en vivo de Blue, la velociraptor favorita de los fans, y con encuentros inolvidables junto a algunas de las especies más emblemáticas de la saga, como el imponente indominus rex y el legendario tiranosaurus rex. Gracias a la tecnología animatrónica de última generación desarrollada por Animax Designs, cada criatura cobra vida con un nivel de realismo que transforma la visita en una experiencia cinematográfica.