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El desgarrador llanto de Tini Stoessel durante su show en México: la inesperada visita que recibió

Tini Stoessel completó su segunda fecha del Futttura World Tour en México y no pudo contener las lágrimas en medio del conflicto que mantiene con su papá, Alejandro.

5 sept 2026, 18:05
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El desgarrador llanto de Tini Stoessel durante su show en México: la inesperada visita que recibió

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El desgarrador llanto de Tini Stoessel durante su show en México: la inesperada visita que recibió

Tini Stoessel protagonizó un conmovedor momento durante su presentación del Futttura World Tour en Ciudad de México este 4 de septiembre. La cantante no pudo contener las lágrimas al escuchar el apoyo de sus fanáticos, que comenzaron a corear una contundente frase: No estás sola.

En un momento difícil, recibir el cariño del público puede convertirse en un verdadero mimo al corazón. Como hemos contado a lo largo de estas semanas, la artista atraviesa un conflicto económico con su papá, Alejandro, y también un distanciamiento con su mamá, Mariana Muzlera. En medio de esta situación, Tini llevó adelante la segunda fecha de su gira en el país azteca, donde además recibió una visita muy especial.

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Se trató de Danna Paola, a quien invitó a subir al escenario para interpretar juntas “Si tú te vas”. La aparición de la cantante mexicana generó gran repercusión y ambas dejaron atrás cualquier tipo de especulación sobre la relación que mantienen, al mostrarse muy cómplices durante la presentación.

Luego, el público volvió a demostrarle su cariño a Tini y acompañó el encuentro con una ovación. Las artistas, emocionadas por el recibimiento, celebraron juntas la noche mexicana y arengaron a los presentes: “¡Viva México y las mujeres!.

Además, durante el recital, Tini se refirió al esfuerzo que realiza para llevar adelante esta gira y destacó especialmente el acompañamiento de sus seguidores. La cantante dejó en claro que una de sus principales motivaciones para continuar trabajando y recorrer distintos países con el tour es precisamente el cariño que recibe de sus fanáticos.

Qué dijo Alcides de Alejandro Stoessel

Una nueva acusación volvió a poner el foco sobre la familia de Tini Stoessel, en medio de la disputa económica que la cantante mantiene con su papá, Alejandro. En esta oportunidad, Alcides sorprendió al revelar que el origen de Violetta, la ficción que catapultó a la artista a la fama internacional, estaría relacionado con una idea que él había pensado tiempo antes.

El cantante habló durante una entrevista con el stream de Y Lo Canta San Luis (San Luis +) y reconstruyó cómo había intentado llevar adelante aquel proyecto. Según explicó, había conversado con diferentes productores y figuras vinculadas a la televisión para transformar su propuesta en una tira.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra los Stoessel y cuestionó la manera en que, según su versión, terminó desarrollándose la ficción. "Se lo merecen. Me robaron la idea", disparó al recordar lo ocurrido.

Alcides explicó que en aquel momento había comentado su intención de crear una producción televisiva llamada Violetta y que incluso había acercado la propuesta a distintos referentes del medio: "¿Se acuerdan de Violetta? Bueno hablé en voz alta con distintos productores: Sofovich, la mamá del chueco suar, le comenté que tenía el deseo de hacer una tira con Violetta. A los meses aparece Stoessel con Tini haciendo Violetta."

La producción finalmente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la trayectoria de Tini y marcó un antes y un después en su carrera artística. Al recordar el crecimiento que tuvo el proyecto, Alcides sintetizó: “Pegaron para arriba, y más y más”.

De esta manera, el cantante volvió a instalar una particular versión sobre los comienzos de Violetta y aseguró que la idea original había surgido de él, sumando un nuevo elemento a la polémica que actualmente rodea a la familia Stoessel.

     

 

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