El desgarrador llanto de Tini Stoessel durante su show en México: la inesperada visita que recibió

Además, durante el recital, Tini se refirió al esfuerzo que realiza para llevar adelante esta gira y destacó especialmente el acompañamiento de sus seguidores. La cantante dejó en claro que una de sus principales motivaciones para continuar trabajando y recorrer distintos países con el tour es precisamente el cariño que recibe de sus fanáticos.

Qué dijo Alcides de Alejandro Stoessel

Una nueva acusación volvió a poner el foco sobre la familia de Tini Stoessel, en medio de la disputa económica que la cantante mantiene con su papá, Alejandro. En esta oportunidad, Alcides sorprendió al revelar que el origen de Violetta, la ficción que catapultó a la artista a la fama internacional, estaría relacionado con una idea que él había pensado tiempo antes.

El cantante habló durante una entrevista con el stream de Y Lo Canta San Luis (San Luis +) y reconstruyó cómo había intentado llevar adelante aquel proyecto. Según explicó, había conversado con diferentes productores y figuras vinculadas a la televisión para transformar su propuesta en una tira.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra los Stoessel y cuestionó la manera en que, según su versión, terminó desarrollándose la ficción. "Se lo merecen. Me robaron la idea", disparó al recordar lo ocurrido.

Alcides explicó que en aquel momento había comentado su intención de crear una producción televisiva llamada Violetta y que incluso había acercado la propuesta a distintos referentes del medio: "¿Se acuerdan de Violetta? Bueno hablé en voz alta con distintos productores: Sofovich, la mamá del chueco suar, le comenté que tenía el deseo de hacer una tira con Violetta. A los meses aparece Stoessel con Tini haciendo Violetta."

La producción finalmente se convirtió en uno de los grandes éxitos de la trayectoria de Tini y marcó un antes y un después en su carrera artística. Al recordar el crecimiento que tuvo el proyecto, Alcides sintetizó: “Pegaron para arriba, y más y más”.

De esta manera, el cantante volvió a instalar una particular versión sobre los comienzos de Violetta y aseguró que la idea original había surgido de él, sumando un nuevo elemento a la polémica que actualmente rodea a la familia Stoessel.