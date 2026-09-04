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A los 27 años, el hijo de Valeria Mazza se largó solo y armó una empresa en España: el inesperado nombre que eligió

A los 27, el hijo de Valeria Mazza decidió jugársela y creó una empresa que sorprendió por un detalle inesperado. Enterate.

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A los 27 años, el hijo de Valeria Mazza se largó solo y armó una empresa en España: el inesperado nombre que eligió

Balthazar Gravier, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tomó un camino diferente al de sus hermanos y decidió apostar de lleno al mundo de los negocios. A los 27 años, se instaló en Madrid, dejó atrás la Argentina y comenzó a construir su propio proyecto empresarial vinculado al mercado inmobiliario.

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El joven, que se mantiene alejado de la exposición mediática de sus padres, se graduó como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y luego decidió darle un giro a su carrera. Su nuevo destino fue España, donde comenzó a trabajar en el sector del real estate y dio un paso más: creó su propia sociedad.

Se trata de Finca Valeria SL, una empresa dedicada a la compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. La sociedad fue constituida en Madrid y tiene un detalle que rápidamente llamó la atención: lleva el nombre de su madre.

Según trascendió, la compañía cuenta con un capital social de 3000 euros y fijó el inicio de sus operaciones para el 1 de enero de 2026. Además de este emprendimiento, Balthazar trabaja en un fondo relacionado con el real estate y ya comenzó a involucrarse en diferentes proyectos dentro del mercado español.

Pero detrás del nombre de la empresa hay una historia familiar. “Finca Valeria” remite a la chacra que los Mazza-Gravier tienen en Punta del Este, un lugar muy especial para la familia y donde suelen reunirse durante las fiestas de fin de año.

El emprendimiento inmobiliario no es el único proyecto que lleva esa denominación. A comienzos de 2026, la familia también presentó una línea de vinos llamada Finca Valeria. Incluso, durante el cumpleaños número 27 de Balthazar, Valeria y Alejandro viajaron a Madrid para acompañar a su hijo en un festejo íntimo junto a sus amigos.

Aunque pertenece a una de las familias más conocidas del espectáculo y la moda argentina, Balthazar eligió mantener un perfil mucho más bajo. En sus redes sociales, donde reúne más de 30 mil seguidores, suele compartir imágenes vinculadas a su vida personal, encuentros familiares y una de sus grandes pasiones: el esquí.

También tuvo un breve acercamiento al mundo del modelaje, pero con el paso de los años decidió alejarse de las cámaras y concentrarse en su formación y en su carrera profesional.

Su elección también marca una diferencia con la de sus hermanos. Tiziano, de 26 años, hizo carrera en el esquí alpino y llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Benicio, de 21, incursionó en el modelaje y la actuación, mientras que Taína, de 18, sigue vinculada al mundo de la moda y las redes sociales.

Ahora, Balthazar apuesta por un terreno completamente diferente. Con 27 años, instalado en Madrid y con una empresa propia, el mayor de los hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier comenzó a escribir su propia historia lejos de las pasarelas y de la exposición familiar.

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