A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Desubicado

Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: "¿Qué es...?"

Daniela Celis volvió a hablar de su intimidad y reveló un incómodo episodio que vivió con un hombre en pleno acto sexual y que le generó un trauma desde entonces.

5 sept 2026, 19:14
Banner seguínos en google Primicias Ya
Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: ¿Qué es...?

Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: "¿Qué es...?"

Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: ¿Qué es...?

Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: "¿Qué es...?"

Daniela Celis volvió a hablar sobre su vida íntima y sorprendió al contar una situación que todavía recuerda por el impacto que tuvo en su autoestima. La ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) compartió detalles de una experiencia que atravesó después de convertirse en mamá de sus gemelas, Laia y Aimé.

Durante una charla con Martín Cirio, la influencer contó que en una oportunidad estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre cuando él reparó en la cicatriz que le había quedado tras la cesárea. La reacción de su acompañante la tomó por sorpresa y terminó generándole una importante inseguridad.

Leé también

El motivo que provocó un ataque de llanto en Daniela Celis: "Manifiesten"

El motivo que provocó un ataque de llanto en Daniela Celis: Manifiesten

Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: ‘Ay, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es eso?’. Un pelo... Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: ‘Nunca más me saco la tanga delante de nadie”, detalló Daniela al reconstruir aquel momento.

Según explicó, aquella experiencia modificó la manera en la que se siente durante la intimidad. A partir de entonces, tomó una particular decisión: mantener puesta la bombacha durante las relaciones sexuales para evitar sentirse expuesta o incómoda con la marca de la cesárea.

Daniela fue mamá de Laia y Aimé a fines de enero de 2024 junto a Thiago Medina. Si bien la relación entre ambos terminó algunos meses después del nacimiento de las niñas, durante un período continuaron compartiendo vivienda con el objetivo de acompañar de cerca el crecimiento de sus hijas.

Con el paso del tiempo, la influencer volvió a mostrarse abierta a conocer a otras personas. Este año tuvo un acercamiento público con Nick Sicaro, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), aunque el vínculo terminó en medio de distintas versiones y rumores.

En ese momento también circularon comentarios sobre la intimidad entre ambos y sobre una supuesta falta de compatibilidad a la hora de mantener relaciones, aunque esas versiones nunca fueron confirmadas de manera oficial por los protagonistas.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron y comenzaron su historia de amor durante Gran Hermano 2022. Aunque al principio atravesaron algunas idas y vueltas y evitaron blanquear inmediatamente el vínculo fuera de la casa, posteriormente formalizaron la relación. Para mayo de 2023, Daniela contó que llevaban tres meses de noviazgo formal, aunque explicó que estaban juntos desde que terminó el aislamiento.

La pareja consolidó su relación y, a comienzos de 2024, se convirtió en mamá y papá de las gemelas Laia y Aimé. Durante ese período compartieron su vida familiar y continuaron juntos mientras criaban a sus hijas.

Finalmente, en mayo de 2025, Thiago confirmó públicamente la separación y explicó que llevaban un tiempo sin estar bien. De esta manera, la relación sentimental duró alrededor de dos años, aunque el vínculo entre ambos había comenzado en 2022 y, tras la ruptura, continuaron unidos por sus hijas.

En pocas palabras

  • Daniela Celis: Reveló un incómodo episodio sexual que le generó un trauma.
  • Cicatriz posparto: Un comentario sobre su marca de cesárea la hizo insegura.
  • Adaptación íntima: Ahora prefiere usar bombacha durante el acto sexual.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis

Lo más visto