Daniela Celis expuso el cruel comentario que recibió en pleno acto íntimo y la traumó: "¿Qué es...?"

Daniela fue mamá de Laia y Aimé a fines de enero de 2024 junto a Thiago Medina. Si bien la relación entre ambos terminó algunos meses después del nacimiento de las niñas, durante un período continuaron compartiendo vivienda con el objetivo de acompañar de cerca el crecimiento de sus hijas.

Con el paso del tiempo, la influencer volvió a mostrarse abierta a conocer a otras personas. Este año tuvo un acercamiento público con Nick Sicaro, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), aunque el vínculo terminó en medio de distintas versiones y rumores.

En ese momento también circularon comentarios sobre la intimidad entre ambos y sobre una supuesta falta de compatibilidad a la hora de mantener relaciones, aunque esas versiones nunca fueron confirmadas de manera oficial por los protagonistas.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron y comenzaron su historia de amor durante Gran Hermano 2022. Aunque al principio atravesaron algunas idas y vueltas y evitaron blanquear inmediatamente el vínculo fuera de la casa, posteriormente formalizaron la relación. Para mayo de 2023, Daniela contó que llevaban tres meses de noviazgo formal, aunque explicó que estaban juntos desde que terminó el aislamiento.

La pareja consolidó su relación y, a comienzos de 2024, se convirtió en mamá y papá de las gemelas Laia y Aimé. Durante ese período compartieron su vida familiar y continuaron juntos mientras criaban a sus hijas.

Finalmente, en mayo de 2025, Thiago confirmó públicamente la separación y explicó que llevaban un tiempo sin estar bien. De esta manera, la relación sentimental duró alrededor de dos años, aunque el vínculo entre ambos había comenzado en 2022 y, tras la ruptura, continuaron unidos por sus hijas.