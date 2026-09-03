Brutal robo a una abuela delante de su nieto: la balearon para sacarle el auto

En medio de la confusión, el nieto aprovechó para salir del asiento trasero del Volkswagen Gol Trend y corrió hacia su casa. En un primer momento no pudo ingresar porque la puerta estaba cerrada, pero segundos más tarde logró entrar y quedó junto a su madre.

Uno de los delincuentes apareció disparando al aire

La violencia continuó mientras los asaltantes intentaban escapar. Otro de los integrantes del grupo apareció caminando desde el fondo de la calle y realizó disparos al aire para amedrentar a las víctimas.

Graciela, la mujer baleada, recordó posteriormente ese momento y aseguró que uno de los atacantes se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia. “Venía uno totalmente drogado, que no se mantenía en pie, disparando, a los tiros. Y entonces siento un calor acá y dije ‘me la dieron’”, relató en diálogo con Desayuno Americano, por América.

Aproximadamente un minuto después de iniciado el ataque, el asaltante que manejaba el vehículo robado perdió el control y chocó contra un poste. Finalmente consiguió maniobrar el auto y comenzó a escapar y una segunda cámara de seguridad registró cómo estuvo a punto de dejar atrás a sus cómplices, que lograron alcanzarlo a la vuelta, sobre la calle Santiago del Estero, antes de huir.

Parte de la banda tuvo que correr al conductor para que no los dejara abandonados en el lugar del hecho. (Foto: captura)

Encontraron el auto robado a tres kilómetros del lugar del ataque

La víctima fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro y los profesionales decidieron no extraerle el proyectil.

Aunque los delincuentes consiguieron escapar inicialmente, efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús encontraron posteriormente el Volkswagen Gol Trend abandonado en la zona de avenida Presidente Perón y Crottis, a poco más de tres kilómetros del lugar del asalto.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, quien ordenó distintas medidas para identificar y detener a los responsables.