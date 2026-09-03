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Brutal robo a una abuela delante de su nieto: la balearon para sacarle el auto

El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y mostró la desesperación de la víctima para conseguir que el menor pudiera bajar del vehículo antes del asalto.

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Brutal robo a una abuela delante de su nieto. (Foto: captura)

Brutal robo a una abuela delante de su nieto. (Foto: captura)

Una mujer fue baleada durante un violento robo en Valentín Alsina, partido de Lanús, cuando delincuentes la sorprendieron frente a su casa y le quitaron el auto mientras su nieto se encontraba dentro del vehículo. El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y mostró la desesperación de la víctima para conseguir que el menor pudiera bajar antes de que los asaltantes escaparan.

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El ataque ocurrió este martes, alrededor de las 7 de la mañana, en el cruce de Jujuy y Tuyuti, a una cuadra de la avenida Remedios de Escalada de San Martín. La mujer había llegado a su domicilio a bordo de un Volkswagen Gol Trend negro y se preparaba para realizar la rutina de todos los días: llevar a su nieto al colegio y a su hija, madre del chico, al trabajo.

Sin embargo, en cuestión de segundos todo cambió. Un delincuente la sorprendió por la espalda e intentó apoderarse del vehículo, mientras que uno de sus cómplices ingresó a la vivienda y redujo a la hija de la víctima. La situación se volvió desesperante debido a que el nieto de la mujer ya estaba sentado en el asiento trasero del auto y al advertir que el delincuente pretendía escapar con el vehículo, la abuela comenzó a suplicarle que permitiera bajar al menor.

Las cámaras de seguridad registraron la dramática secuencia. Ante la insistencia de la víctima, el asaltante la apartó con un empujón y comenzó a apuntarle con un arma de fuego. Segundos después, el delincuente reaccionó violentamente y le disparó en la pierna izquierda. “¡Ay!”, se escucha gritar a la mujer, que cayó sobre la vereda después de recibir el impacto de bala.

En medio de la confusión, el nieto aprovechó para salir del asiento trasero del Volkswagen Gol Trend y corrió hacia su casa. En un primer momento no pudo ingresar porque la puerta estaba cerrada, pero segundos más tarde logró entrar y quedó junto a su madre.

Uno de los delincuentes apareció disparando al aire

La violencia continuó mientras los asaltantes intentaban escapar. Otro de los integrantes del grupo apareció caminando desde el fondo de la calle y realizó disparos al aire para amedrentar a las víctimas.

Graciela, la mujer baleada, recordó posteriormente ese momento y aseguró que uno de los atacantes se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia. “Venía uno totalmente drogado, que no se mantenía en pie, disparando, a los tiros. Y entonces siento un calor acá y dije ‘me la dieron’”, relató en diálogo con Desayuno Americano, por América.

Aproximadamente un minuto después de iniciado el ataque, el asaltante que manejaba el vehículo robado perdió el control y chocó contra un poste. Finalmente consiguió maniobrar el auto y comenzó a escapar y una segunda cámara de seguridad registró cómo estuvo a punto de dejar atrás a sus cómplices, que lograron alcanzarlo a la vuelta, sobre la calle Santiago del Estero, antes de huir.

Parte de la banda tuvo que correr al conductor para que no los dejara abandonados en el lugar del hecho. (Foto: captura)

Parte de la banda tuvo que correr al conductor para que no los dejara abandonados en el lugar del hecho. (Foto: captura)

Encontraron el auto robado a tres kilómetros del lugar del ataque

La víctima fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica. Según se informó, se encontraba fuera de peligro y los profesionales decidieron no extraerle el proyectil.

Aunque los delincuentes consiguieron escapar inicialmente, efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús encontraron posteriormente el Volkswagen Gol Trend abandonado en la zona de avenida Presidente Perón y Crottis, a poco más de tres kilómetros del lugar del asalto.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Yanina Vanesa Estevez, quien ordenó distintas medidas para identificar y detener a los responsables.

En pocas palabras

  • Robo violento: Una mujer fue baleada al ser sorprendida por delincuentes frente a su casa en Valentín Alsina.
  • Nieto en peligro: La víctima suplicó que dejaran bajar a su nieto del auto antes de ser disparada.
  • Vehículo recuperado: El auto robado apareció abandonado a tres kilómetros del lugar del asalto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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