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Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela: de qué los acusa la Justicia

Los investigadores sospechan que formarían parte de la banda narco del Bajo Flores y los relacionan con dos de los principales imputados del expediente.

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Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

Cuatro nuevos detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. (Foto: archivo)

La investigación por el triple femicidio narco de Florencio Varela registró importantes avances en las últimas horas con la detención de cuatro nuevos sospechosos. Los arrestos se produjeron durante una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, partido de Quilmes.

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Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue extraditado desde Perú.  (Foto: gentileza RPP)

Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes de la DDI de La Matanza y fueron ordenados por la Justicia en el marco de la causa que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Los nuevos detenidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Los investigadores sospechan que formarían parte de la banda narco del Bajo Flores vinculada al triple crimen y los relacionan con dos de los principales imputados del expediente: Víctor Sotacuro y “Pequeño J”.

De acuerdo con la investigación, ninguno de los cuatro habría estado presente en la vivienda donde fueron asesinadas las jóvenes. Sin embargo, la Justicia busca determinar qué participación tuvieron antes y después del crimen. “Ninguno estuvo en la casa del crimen, pero sí hicieron aportes: desde teléfonos, pagos, contactar, ayudar a ocultar personas o prueba”, explicó un investigador citado por Infobae.

Con estas nuevas detenciones, ya son al menos 15 las personas arrestadas e imputadas en la investigación, que continúa bajo un fuerte hermetismo por las medidas que se encuentran en curso.

La pista narco detrás del triple femicidio de Florencio Varela

La investigación quedó en manos de la Justicia federal luego de que, a fines de 2025, los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su intervención para que avanzara la denominada pista narco internacional vinculada a los asesinatos.

El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia y resolvió investigar el expediente de manera integral. De esta manera, decidió no dividir la causa entre los asesinatos y la posible participación de una organización dedicada al narcotráfico. El expediente contempla las figuras de privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado.

La principal hipótesis sostiene que Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de una emboscada organizada como represalia por un presunto robo de droga.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez durante la noche del 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. Según la reconstrucción del caso, creían que se dirigían a una fiesta, pero el encuentro habría sido utilizado como señuelo para trasladarlas hasta Florencio Varela.

El expediente ya suma 14 sospechosos detenidos, entre ellos &ldquo;Peque&ntilde;o J&rdquo;. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires)

El expediente ya suma 14 sospechosos detenidos, entre ellos “Pequeño J”. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires)

La casa de Florencio Varela donde encontraron los cuerpos

Los investigadores determinaron que las víctimas fueron llevadas hasta una vivienda ubicada en Chañar al 700, en Florencio Varela. Allí habrían sido retenidas y atacadas antes de ser asesinadas. Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados el 24 de septiembre de 2025, enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de la propiedad.

Detrás del ataque habría existido una organización narco que preparó una falsa fiesta para atraer a las víctimas. Una vez en la vivienda, les habrían reclamado la devolución de cocaína que, según la hipótesis del expediente, había sido robada. La Justicia calificó inicialmente el hecho como triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

Hasta principios de septiembre había 11 personas detenidas. Con los cuatro arrestos concretados en las últimas horas, la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela ya acumula al menos 15 detenidos, mientras la Justicia intenta reconstruir el rol que habría cumplido cada integrante de la presunta organización.

En pocas palabras

  • Cuatro sospechosos detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela, vinculados a una banda narco.
  • Investigan su posible rol en la banda del Bajo Flores y su relación con imputados clave en la causa.
  • La Justicia busca determinar la participación de los detenidos en la organización previa y posterior a los crímenes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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