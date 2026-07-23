Wanda Nara habló del traumático robo en Italia y expuso una llamativa particularidad: "Qué ladrón..."

Wanda Nara volvió a referirse al difícil momento que atraviesa junto a sus hijos luego del robo que sufrió en su casa de Milán, donde al momento del hecho se encontraban su madre, Nora Colosimo, junto a Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino.
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Wanda Nara habló sobre el robo que sufrió en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos y su madre, Nora Colosimo. En su relato del episodio, la empresaria destacó una particularidad que llamó su atención.
Wanda Nara volvió a referirse al difícil momento que atraviesa junto a sus hijos luego del robo que sufrió en su casa de Milán, donde al momento del hecho se encontraban su madre, Nora Colosimo, junto a Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino.
La empresaria vivió una semana cargada de tensión y preocupación desde que se conoció el episodio de inseguridad ocurrido mientras ella se encontraba de viaje por Europa y había asistido a la final del Mundial entre Argentina y España. En medio de la repercusión que generó el caso y las distintas versiones que comenzaron a circular, decidió hablar en primera persona en una entrevista con Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde contó cómo atraviesa esta situación familiar.
Wanda contó cómo vivieron sus hijos las horas posteriores al robo y reveló que una de sus primeras decisiones fue pedirle ayuda a Maxi López para que viajara a Italia y pudiera reencontrarse con ellos. "Lo único que voy a decir es que mis hijas vivieron un trauma enorme, los varones también. Lo primero que le dije a Maxi es que venga a Italia a encontrarse con los chicos y me dijo: '¿Me los puedo llevar?'. Le dije que sí y que se lleve una fotocopia de la denuncia que hice yo".
Además, explicó que debió trasladarse a un hotel por el miedo que quedó instalado en sus hijos mientras avanzaba la investigación. "Me vine a un hotel porque las nenas de noche no dormían del pánico que tenían y aparte porque la policía e investigadores me dijeron: 'Acá tenemos un montón de sospechas'. Ellos rastrearon todos los campos vecinos".
“Qué ladrón roba documentos y deja 8000 o 9000 euros al lado” se preguntó Wanda. Un detalle que le llamó la atención y que la hizo sospechar fuertemente de que los encapuchados no necesitaban el dinero.
Nora Colosimo se refirió a la situación que atraviesan Francesca e Isabella luego del robo en Milán y aseguró que la falta de documentación complicó el regreso de las menores a la Argentina.
En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la madre de Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por no colaborar con la firma de los papeles necesarios para que sus hijas puedan viajar: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas".
Además, Nora cuestionó la postura del futbolista y recordó una frase que, según contó, él le habría dicho tiempo atrás. "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'", expresó.
Por último, explicó que, desde su perspectiva, el conflicto podría resolverse con un trámite sencillo y manifestó su preocupación por el estado anímico de las chicas. "Él tendría que haber ido a firmar. Él podía ir a la embajada de Italia en Buenos Aires. Firmaba el documento ahí y se solucionaba todo". "Las nenas están muy angustiadas".