Wanda Nara habló del traumático robo en Italia y expuso una llamativa particularidad: "Qué ladrón..."

“Qué ladrón roba documentos y deja 8000 o 9000 euros al lado” se preguntó Wanda. Un detalle que le llamó la atención y que la hizo sospechar fuertemente de que los encapuchados no necesitaban el dinero.

Qué dijo Nora Colosimo de Mauro Icardi tras el robo a Wanda Nara

Nora Colosimo se refirió a la situación que atraviesan Francesca e Isabella luego del robo en Milán y aseguró que la falta de documentación complicó el regreso de las menores a la Argentina.

En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la madre de Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por no colaborar con la firma de los papeles necesarios para que sus hijas puedan viajar: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas".

Además, Nora cuestionó la postura del futbolista y recordó una frase que, según contó, él le habría dicho tiempo atrás. "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'", expresó.

Por último, explicó que, desde su perspectiva, el conflicto podría resolverse con un trámite sencillo y manifestó su preocupación por el estado anímico de las chicas. "Él tendría que haber ido a firmar. Él podía ir a la embajada de Italia en Buenos Aires. Firmaba el documento ahí y se solucionaba todo". "Las nenas están muy angustiadas".