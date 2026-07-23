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Wanda Nara habló del traumático robo en Italia y expuso una llamativa particularidad: "Qué ladrón..."

Wanda Nara habló sobre el robo que sufrió en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos y su madre, Nora Colosimo. En su relato del episodio, la empresaria destacó una particularidad que llamó su atención.

23 jul 2026, 20:27
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Wanda Nara habló del traumático robo en Italia y expuso una llamativa particularidad: Qué ladrón...

Wanda Nara habló del traumático robo en Italia y expuso una llamativa particularidad: "Qué ladrón..."

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Wanda Nara volvió a referirse al difícil momento que atraviesa junto a sus hijos luego del robo que sufrió en su casa de Milán, donde al momento del hecho se encontraban su madre, Nora Colosimo, junto a Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino.

La empresaria vivió una semana cargada de tensión y preocupación desde que se conoció el episodio de inseguridad ocurrido mientras ella se encontraba de viaje por Europa y había asistido a la final del Mundial entre Argentina y España. En medio de la repercusión que generó el caso y las distintas versiones que comenzaron a circular, decidió hablar en primera persona en una entrevista con Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde contó cómo atraviesa esta situación familiar.

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Wanda contó cómo vivieron sus hijos las horas posteriores al robo y reveló que una de sus primeras decisiones fue pedirle ayuda a Maxi López para que viajara a Italia y pudiera reencontrarse con ellos. "Lo único que voy a decir es que mis hijas vivieron un trauma enorme, los varones también. Lo primero que le dije a Maxi es que venga a Italia a encontrarse con los chicos y me dijo: '¿Me los puedo llevar?'. Le dije que sí y que se lleve una fotocopia de la denuncia que hice yo".

Además, explicó que debió trasladarse a un hotel por el miedo que quedó instalado en sus hijos mientras avanzaba la investigación. "Me vine a un hotel porque las nenas de noche no dormían del pánico que tenían y aparte porque la policía e investigadores me dijeron: 'Acá tenemos un montón de sospechas'. Ellos rastrearon todos los campos vecinos".

Qué ladrón roba documentos y deja 8000 o 9000 euros al ladose preguntó Wanda. Un detalle que le llamó la atención y que la hizo sospechar fuertemente de que los encapuchados no necesitaban el dinero.

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En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la madre de Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi por no colaborar con la firma de los papeles necesarios para que sus hijas puedan viajar: "Nosotros el día del partido, las nenas se quedaron sin pasaportes para tomar un avión y volver a Buenos Aires. No pueden volver porque el papá ya dijo que se niega a firmar el documento necesario para que puedan viajar. Me acabo de enterar que él vino a Italia, pero no va a firmar nada y quiere quedarse con las nenas".

Además, Nora cuestionó la postura del futbolista y recordó una frase que, según contó, él le habría dicho tiempo atrás. "Está empecinado en quitarle las hijas a la madre. Eso es algo que él me advirtió que lo iba a hacer. Me dijo: 'Le voy a hacer la vida imposible y las nenas se las voy a sacar'", expresó.

Por último, explicó que, desde su perspectiva, el conflicto podría resolverse con un trámite sencillo y manifestó su preocupación por el estado anímico de las chicas. "Él tendría que haber ido a firmar. Él podía ir a la embajada de Italia en Buenos Aires. Firmaba el documento ahí y se solucionaba todo". "Las nenas están muy angustiadas".

     

 

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