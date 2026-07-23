La Justicia paraguaya volvió a otorgarle prisión domiciliaria a Edgardo Kueider

Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que se trasladaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes que no habían sido declarados.

La causa por lavado y el embargo de propiedades

Tras el avance de la investigación, las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz impulsaron una acusación por lavado de dinero al sostener que fondos de origen ilícito habrían ingresado a Paraguay y posteriormente sido canalizados a través de operaciones inmobiliarias.

En ese contexto, el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó en junio pasado el embargo de seis departamentos y cocheras ubicados en el edificio Innova Las Mercedes, en Asunción. El magistrado justificó la medida en la necesidad de garantizar una eventual reparación económica en caso de condena.

Kueider y Guinsel permanecen alojados en un departamento ubicado en la ciudad de Luque, a unos once kilómetros de Asunción. (Foto: archivo)

La nueva prisión preventiva fue dictada mientras avanza esta segunda investigación, independiente de la causa que ya concluyó con una sentencia por contrabando.

La condena por tentativa de contrabando

La Justicia paraguaya condenó el pasado 13 de julio a Kueider a dos años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable de tentativa de contrabando de divisas. En tanto, Guinsel recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del delito.

Antes de conocerse la sentencia, el exlegislador rechazó las acusaciones y sostuvo: “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”.

Kueider también afirmó ser víctima de una “feroz persecución política” y defendió la inocencia de Guinsel.