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Prisión domiciliaria
Lavado de activos

La Justicia paraguaya volvió a otorgarle prisión domiciliaria a Edgardo Kueider

El exsenador argentino y su pareja, Iara Guinsel, quedaron bajo arresto domiciliario en una causa por presunto lavado de activos. Ambos ya habían sido condenados por tentativa de contrabando tras ser detenidos con dinero sin declarar en la frontera con Brasil.

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El exsenador argentino y su pareja

El exsenador argentino y su pareja, Iara Guinsel, quedaron bajo arresto domiciliario en una causa por presunto lavado de activos. (Foto: archivo)

El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, quedaron bajo una nueva medida de prisión preventiva domiciliaria en Paraguay, en el marco de la investigación que los tiene imputados por presunto lavado de activos. La decisión judicial se suma a la condena que ambos recibieron recientemente por tentativa de contrabando y que cumplen bajo la modalidad de arresto domiciliario.

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Tras la revelación de WIFI, amenazaron a Kueider para que no hable de las coimas en el Senado. (Foto: captura).

La resolución fue adoptada por el juez de Garantías Humberto Otazú, quien consideró que los acusados no cuentan con arraigo en Paraguay debido a su condición de extranjeros. Además, dispuso la prohibición de abandonar el país sin autorización expresa del juzgado.

Kueider y Guinsel permanecen alojados en un departamento ubicado en la ciudad de Luque, a unos once kilómetros de Asunción, y continúan bajo monitoreo mediante tobillera electrónica.

El expediente judicial se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando ambos fueron detenidos en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú, en Brasil, con Ciudad del Este, en Paraguay.

Durante un control aduanero, las autoridades encontraron en el vehículo en el que se trasladaban 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes que no habían sido declarados.

La causa por lavado y el embargo de propiedades

Tras el avance de la investigación, las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz impulsaron una acusación por lavado de dinero al sostener que fondos de origen ilícito habrían ingresado a Paraguay y posteriormente sido canalizados a través de operaciones inmobiliarias.

En ese contexto, el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó en junio pasado el embargo de seis departamentos y cocheras ubicados en el edificio Innova Las Mercedes, en Asunción. El magistrado justificó la medida en la necesidad de garantizar una eventual reparación económica en caso de condena.

Kueider y Guinsel permanecen alojados en un departamento ubicado en la ciudad de Luque, a unos once kilómetros de Asunción. (Foto: archivo)

Kueider y Guinsel permanecen alojados en un departamento ubicado en la ciudad de Luque, a unos once kilómetros de Asunción. (Foto: archivo)

La nueva prisión preventiva fue dictada mientras avanza esta segunda investigación, independiente de la causa que ya concluyó con una sentencia por contrabando.

La condena por tentativa de contrabando

La Justicia paraguaya condenó el pasado 13 de julio a Kueider a dos años de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable de tentativa de contrabando de divisas. En tanto, Guinsel recibió una pena de un año y diez meses de prisión en suspenso como coautora del delito.

Antes de conocerse la sentencia, el exlegislador rechazó las acusaciones y sostuvo: “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”.

Kueider también afirmó ser víctima de una “feroz persecución política” y defendió la inocencia de Guinsel.

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