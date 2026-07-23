"Se escucha de todos lados": la prueba que podría cambiar la causa por el femicidio de Agostina Vega

Según la letrada, esta conclusión descarta la posibilidad de que las personas presentes aquella noche no hayan advertido lo que estaba sucediendo. Alaniz sostuvo que la responsabilidad penal no debería recaer únicamente sobre Claudio Barrelier y Marianela Palmero, sino también sobre el resto de las personas que estaban en la casa.

La casa de Barrelier volvió a se peritada. (Foto: archivo)

"Creemos que la responsabilidad no es solamente de Barrelier y de Palmero, sino de todas las personas que estaban dentro de la casa", afirmó. De acuerdo con la reconstrucción de la querella, esa noche también se encontraban en la vivienda los hermanos Córdoba, Ludmila, pareja de uno de ellos, y Osvaldo Fasseta.

Duras acusaciones contra Marianela Palmero

La abogada también fue muy crítica con Marianela Palmero, esposa de Barrelier, a quien acusó de intentar proteger al principal imputado desde el inicio de la causa. "La esposa de Barrelier va a mentir siempre, porque está totalmente alineada a él. Yo vengo sosteniendo desde un principio que es una mujer que me parece siniestra", expresó.

Alaniz consideró que Palmero buscará "salvarse ella o salvar a Barrelier" y cuestionó la credibilidad de sus declaraciones. Además, aseguró que la mujer eliminó información relevante para la investigación. "Vació su celular e incluso cambió de dispositivo. Tuvo la intención de ocultar información que es relevante para la búsqueda de la verdad", sostuvo.

Por ese motivo, remarcó que la querella no la considera una víctima. "No es una sometida, es una persona que sabe muy bien lo que hace", afirmó.

Los detenidos por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Pedirán nuevas imputaciones y detenciones

Tras las últimas medidas de prueba, la querella anticipó que solicitará ampliar la cantidad de imputados en la causa. "Acá tenemos un montón de responsables, no solamente los cuatro imputados hasta el momento. Nos faltan tres todavía", indicó Alaniz, en referencia a los hermanos Córdoba y a Ludmila.

Finalmente, adelantó que en los próximos días pedirán nuevas detenciones. "Con lo que hoy obtuvimos vamos a pedir la detención de todos y esperamos que el fiscal haga lugar a eso", concluyó.