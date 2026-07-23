En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Femicidio
Córdoba

"Se escucha de todos lados": la prueba que podría cambiar la causa por el femicidio de Agostina Vega

A dos meses del femicidio de la adolescente, realizaron una inspección en la casa de Claudio Barrelier. La querella sostiene que todos los presentes escucharon lo ocurrido y anticipó que solicitará nuevas imputaciones.

Banner Seguinos en google DESK
Qué va a pedir el abogado del padre de la menor asesinada tras las nuevas pericias. (Foto: archivo)

Qué va a pedir el abogado del padre de la menor asesinada tras las nuevas pericias. (Foto: archivo)

A dos meses del femicidio de Agostina Vega, la investigación sumó este jueves nuevas pruebas que podrían agravar la situación de los imputados. La Justicia realizó una inspección ocular en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, en un procedimiento que se incorpora a la pericia acústica practicada a principios de mes.

Leé también La fuerte carta del papá de Agostina Vega tras la polémica por la investigación: "No voy a permitir..."
La fuerte carta del papá de Agostina Vega tras la polémica por la investigación. (Foto: archivo)

Desde la querella aseguran que los resultados refuerzan la hipótesis de que todas las personas que estaban en la casa la noche del asesinato pudieron escuchar lo que ocurría. Además, adelantaron que pedirán nuevas imputaciones y detenciones.

La inspección se llevó a cabo en la vivienda del barrio Cofico, donde ocurrió el crimen de Agostina Vega. El objetivo fue determinar las condiciones del lugar y complementar los resultados de la pericia acústica incorporada recientemente al expediente.

En diálogo con TN, la abogada del padre de la víctima, Fernanda Alaniz, afirmó que las pruebas obtenidas comprometen aún más a quienes se encontraban en la vivienda. "Hemos estado presentes en el lugar y se escucha de todos lados perfectamente", aseguró.

Según la letrada, esta conclusión descarta la posibilidad de que las personas presentes aquella noche no hayan advertido lo que estaba sucediendo. Alaniz sostuvo que la responsabilidad penal no debería recaer únicamente sobre Claudio Barrelier y Marianela Palmero, sino también sobre el resto de las personas que estaban en la casa.

La casa de Barrelier volvió a se peritada. (Foto: archivo)

La casa de Barrelier volvió a se peritada. (Foto: archivo)

"Creemos que la responsabilidad no es solamente de Barrelier y de Palmero, sino de todas las personas que estaban dentro de la casa", afirmó. De acuerdo con la reconstrucción de la querella, esa noche también se encontraban en la vivienda los hermanos Córdoba, Ludmila, pareja de uno de ellos, y Osvaldo Fasseta.

Duras acusaciones contra Marianela Palmero

La abogada también fue muy crítica con Marianela Palmero, esposa de Barrelier, a quien acusó de intentar proteger al principal imputado desde el inicio de la causa. "La esposa de Barrelier va a mentir siempre, porque está totalmente alineada a él. Yo vengo sosteniendo desde un principio que es una mujer que me parece siniestra", expresó.

Alaniz consideró que Palmero buscará "salvarse ella o salvar a Barrelier" y cuestionó la credibilidad de sus declaraciones. Además, aseguró que la mujer eliminó información relevante para la investigación. "Vació su celular e incluso cambió de dispositivo. Tuvo la intención de ocultar información que es relevante para la búsqueda de la verdad", sostuvo.

Por ese motivo, remarcó que la querella no la considera una víctima. "No es una sometida, es una persona que sabe muy bien lo que hace", afirmó.

Los detenidos por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Los detenidos por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Pedirán nuevas imputaciones y detenciones

Tras las últimas medidas de prueba, la querella anticipó que solicitará ampliar la cantidad de imputados en la causa. "Acá tenemos un montón de responsables, no solamente los cuatro imputados hasta el momento. Nos faltan tres todavía", indicó Alaniz, en referencia a los hermanos Córdoba y a Ludmila.

Finalmente, adelantó que en los próximos días pedirán nuevas detenciones. "Con lo que hoy obtuvimos vamos a pedir la detención de todos y esperamos que el fiscal haga lugar a eso", concluyó.

En pocas palabras

  • Nuevas pruebas: Realizan inspección ocular en la casa del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.
  • Hipótesis de la querella: Sostienen que todos los presentes en la vivienda escucharon lo ocurrido.
  • Pedido de la querella: Solicitarán nuevas imputaciones y detenciones para quienes estaban en la casa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Femicidio Menor Córdoba Abogados
Notas relacionadas
Allanaron el bar "Wachitas" donde trabajaba una de las imputadas por el femicidio de Agostina Vega
El abogado de la mamá de Agostina Vega reveló en qué lugar de la casa habría ocurrido el abuso
Asesinaron a un barra brava de Colón y el barrio quedó bajo fuego: balaceras y nuevos ataques horas después

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar