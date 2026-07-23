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El fuerte reclamo de Ángel de Brito a Rosalía tras la polémica por su posteo contra Argentina: "No entiendo..."

Ángel de Brito cuestionó a Rosalía tras su polémico posteo sobre Argentina y dejó una contundente frase en redes sociales.

23 jul 2026, 20:26
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de brito y rosalia
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Rosalía quedó en el centro de la polémica luego de que un gesto en redes sociales fuera interpretado por parte de los hinchas argentinos como una crítica hacia la Selección tras la final del Mundial 2026. En medio del revuelo, Ángel de Brito salió a cuestionar a la cantante y respaldó la postura de quienes defendieron a la Argentina.

Todo comenzó cuando la artista española compartió en su cuenta de TikTok un video de Mia Khalifa haciendo la mímica de un fragmento de “La perla”, una de las canciones de su último álbum, LUX. Sin embargo, lo que generó enojo fue el mensaje que acompañó la publicación: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

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La frase fue tomada por muchos usuarios argentinos como una referencia a la derrota de la Scaloneta ante Españay rápidamente el video se volvió viral en redes sociales. En ese contexto, comenzaron a circular pedidos para solicitar la devolución de entradas de los cuatro shows que Rosalía tiene previstos en el Movistar Arena entre el 1 y el 6 de agosto.

La repercusión también llegó al ámbito presencial: un concierto sinfónico dedicado a la cantante, que iba a realizarse en Córdoba, fue suspendido luego de la polémica.

En medio de la ola de críticas, el conductor de LAM (América TV) se refirió en X al tema y apuntó contra la artista por su actitud. "No entiendo como todavía el Movistar Arena no canceló los shows de Rosalía", escribió el periodista, dejando en claro que no quedó conforme con el pedido de disculpas realizado por la cantante.

Qué medida tomó el Movistar Arena sobre el show de Rosalía que indignó a los fans

La controversia que rodeó a Rosalía tras el posteo que generó enojo en parte del público argentino también repercutió en sus seguidores locales, algunos de los cuales manifestaron su intención de pedir la devolución de las entradas para los próximos recitales de la artista en el país. Desde el Movistar Arena, sin embargo, aclararon que no existe la posibilidad de reintegrar los tickets ya comprados.

Frente a las reiteradas consultas de compradores que reclamaban el reembolso, la organización respondió mediante un correo electrónico enviado a uno de ellos, en el que detalló cuál es la política vigente respecto a devoluciones. Según explicaron, los tickets sólo pueden ser reembolsados dentro de un plazo específico contado desde la fecha de adquisición.

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", señalaron en el mensaje.

Además, ofrecieron una alternativa para quienes no puedan asistir: "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar", agregaron.

     

 

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