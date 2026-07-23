El fuerte reclamo de Ángel de Brito a Rosalía tras la polémica por su posteo contra Argentina: "No entiendo..."

En medio de la ola de críticas, el conductor de LAM (América TV) se refirió en X al tema y apuntó contra la artista por su actitud. "No entiendo como todavía el Movistar Arena no canceló los shows de Rosalía", escribió el periodista, dejando en claro que no quedó conforme con el pedido de disculpas realizado por la cantante.

Qué medida tomó el Movistar Arena sobre el show de Rosalía que indignó a los fans

La controversia que rodeó a Rosalía tras el posteo que generó enojo en parte del público argentino también repercutió en sus seguidores locales, algunos de los cuales manifestaron su intención de pedir la devolución de las entradas para los próximos recitales de la artista en el país. Desde el Movistar Arena, sin embargo, aclararon que no existe la posibilidad de reintegrar los tickets ya comprados.

Frente a las reiteradas consultas de compradores que reclamaban el reembolso, la organización respondió mediante un correo electrónico enviado a uno de ellos, en el que detalló cuál es la política vigente respecto a devoluciones. Según explicaron, los tickets sólo pueden ser reembolsados dentro de un plazo específico contado desde la fecha de adquisición.

"Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", señalaron en el mensaje.

Además, ofrecieron una alternativa para quienes no puedan asistir: "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar", agregaron.