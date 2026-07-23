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El dato clave que reveló la autopsia de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell

El informe preliminar determinó cómo falleció la menor y su resultado mantuvo la causa abierta. La Justicia ordenó nuevas medidas para esclarecer qué ocurrió.

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La nena ingresó al hospital sin signos vitales. (Foto: Google Street View)

La nena ingresó al hospital sin signos vitales. (Foto: Google Street View)

La investigación por la muerte de una nena de 2 años que llegó sin vida al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell sumó en las últimas horas un dato clave. El informe preliminar de la autopsia concluyó que la menor falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva, que provocó una grave falta de oxígeno en sangre (hipoxemia) y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

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El estudio fue realizado en la Morgue Judicial de Pinamar y ya fue incorporado al expediente que lleva adelante el fiscal Juan Pablo Calderón, quien dispuso nuevas medidas para avanzar con el esclarecimiento del caso. Según el informe forense preliminar, la muerte fue de carácter no traumático, ya que los especialistas no detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas.

La investigaci&oacute;n policial busca revelar qu&eacute; ocurri&oacute; con la ni&ntilde;a de 2 a&ntilde;os. (Foto: archivo).

La investigación policial busca revelar qué ocurrió con la niña de 2 años. (Foto: archivo).

A partir de este resultado, el fiscal resolvió no entregar por el momento el cuerpo de la menor a su familia y ordenó incorporar de inmediato la autopsia a la causa para continuar con el análisis de las pruebas reunidas.

Pese a la conclusión médica sobre el mecanismo de la muerte, el expediente continúa caratulado como "averiguación de causales de muerte", ya que los investigadores buscan determinar qué originó la obstrucción de las vías respiratorias y si existió algún otro factor que pudiera haber influido en el desenlace.

El caso salió a la luz el martes pasado, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Primera de Villa Gesell fueron convocados al Hospital Municipal Arturo Illia tras el ingreso de una niña con escasos signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero finalmente confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la madre explicó a los médicos que la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, debido a la gravedad del episodio, el hospital dio intervención inmediata a la Policía y a la Justicia.

Las medidas ordenadas por la Fiscalía

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía secuestró la historia clínica de la menor, ordenó preservar la vivienda donde ocurrió el hecho y dispuso distintas pericias a cargo de la Policía Científica.

El objetivo de esas medidas es reconstruir con precisión qué ocurrió antes de la muerte de la niña y establecer si existen elementos que permitan explicar el origen de la asfixia.

El antecedente que volvió a quedar bajo la lupa

El caso generó una fuerte repercusión luego de que trascendiera que la madre de la menor había sido investigada años atrás por la muerte de otras dos hijas.

En 2016, la mujer y quien era entonces su pareja fueron sometidos a juicio por el fallecimiento de una bebé de 11 meses ocurrido en Mar del Plata. Durante ese mismo proceso también se analizaron las circunstancias de la muerte de otra hija, de seis meses, ocurrida en 2013.

Sin embargo, tras evaluar las pruebas médicas y el resto de la evidencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata resolvió en 2018 absolver a ambos al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal.

Aunque ese antecedente judicial ya fue resuelto, los investigadores explicaron que la nueva muerte es analizada con especial atención. De todos modos, remarcaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que el resultado preliminar de la autopsia constituye solo una parte de la evidencia que deberá complementarse con nuevas pericias e informes médicos antes de arribar a una conclusión definitiva.

En pocas palabras

  • Autopsia: La nena de 2 años murió por asfixia obstructiva, según el informe preliminar.
  • Fiscalía: El fiscal Juan Pablo Calderón ordenó no entregar el cuerpo y continuar la investigación.
  • Antecedente: La madre ya había sido investigada por la muerte de otras dos hijas en 2016 y 2013.
Resumen generado por Thinkindot AI
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