El dato clave que reveló la autopsia de la nena de 2 años que murió en Villa Gesell

El caso salió a la luz el martes pasado, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal Primera de Villa Gesell fueron convocados al Hospital Municipal Arturo Illia tras el ingreso de una niña con escasos signos vitales. El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero finalmente confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la madre explicó a los médicos que la niña se habría broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Sin embargo, debido a la gravedad del episodio, el hospital dio intervención inmediata a la Policía y a la Justicia.

Las medidas ordenadas por la Fiscalía

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía secuestró la historia clínica de la menor, ordenó preservar la vivienda donde ocurrió el hecho y dispuso distintas pericias a cargo de la Policía Científica.

El objetivo de esas medidas es reconstruir con precisión qué ocurrió antes de la muerte de la niña y establecer si existen elementos que permitan explicar el origen de la asfixia.

El antecedente que volvió a quedar bajo la lupa

El caso generó una fuerte repercusión luego de que trascendiera que la madre de la menor había sido investigada años atrás por la muerte de otras dos hijas.

En 2016, la mujer y quien era entonces su pareja fueron sometidos a juicio por el fallecimiento de una bebé de 11 meses ocurrido en Mar del Plata. Durante ese mismo proceso también se analizaron las circunstancias de la muerte de otra hija, de seis meses, ocurrida en 2013.

Sin embargo, tras evaluar las pruebas médicas y el resto de la evidencia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata resolvió en 2018 absolver a ambos al considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal.

Aunque ese antecedente judicial ya fue resuelto, los investigadores explicaron que la nueva muerte es analizada con especial atención. De todos modos, remarcaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que el resultado preliminar de la autopsia constituye solo una parte de la evidencia que deberá complementarse con nuevas pericias e informes médicos antes de arribar a una conclusión definitiva.