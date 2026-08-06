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Wanda Nara lanzó una filosa indirecta luego de que levantaran la prohibición de salida del país de Mauro Icardi

Tras el fallo que levantó la prohibición de salida del país de Icardi, Wanda Nara compartió una llamativa reflexión que muchos interpretaron como una indirecta.

6 ago 2026, 19:10
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icardi y wanda nara
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La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el cuidado de sus hijas continúa sumando capítulos. En las últimas horas, la Justicia argentina dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre el futbolista, una medida que lo había obligado a permanecer en Argentina junto a su pareja, la China Suárez.

La decisión se tomó luego de que quedara resuelto el motivo que había originado esa medida: el consentimiento para la emisión de los pasaportes de las dos hijas de la expareja. Ese punto terminó destrabándose gracias a una resolución de la Justicia italiana, que autorizó a Wanda a realizar el trámite sin necesidad de contar con la firma de Icardi.

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Poco después de conocerse la novedad judicial, Wanda compartió una historia en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta en medio del conflicto familiar. La empresaria republicó una frase de la cuenta de psicólogos RedPsi que dice: “No te separás de tus hijos, te separás de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece”.

Junto a esa publicación, sumó un breve comentario de su autoría: “Me encanta esta cuenta de psicólogos y lo que comparten”.

Qué percance vivió Wanda Nara al aterrizar en el país

Tras varios días en Europa por cuestiones relacionadas con la causa judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara emprendió el regreso a la Argentina luego de obtener una resolución favorable de la Justicia italiana sobre los pasaportes de sus hijas.

Sin embargo, el viaje no terminó como esperaba. Al aterrizar en Buenos Aires, la empresaria tuvo que presentar un reclamo en el aeropuerto porque parte de su equipaje no había llegado junto con el resto de las valijas.

La encargada de contar lo sucedido fue Yanina Latorre, quien compartió el mismo vuelo con la conductora y relató el episodio en sus historias de Instagram. "Llegué con Wanda. Estaba reclamando valijas, parece que no le llegaron todas", escribió la panelista.

Con su característico tono irónico, Latorre cerró el comentario con una frase que hizo reír a sus seguidores: "Wandita, un baño de ruda. Le pasan todas", en referencia a los múltiples contratiempos que la mediática enfrentó en las últimas semanas.

     

 

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