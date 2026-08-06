Wanda Nara lanzó una filosa indirecta luego de que levantaran la prohibición de salida del país de Mauro Icardi

Qué percance vivió Wanda Nara al aterrizar en el país

Tras varios días en Europa por cuestiones relacionadas con la causa judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara emprendió el regreso a la Argentina luego de obtener una resolución favorable de la Justicia italiana sobre los pasaportes de sus hijas.

Sin embargo, el viaje no terminó como esperaba. Al aterrizar en Buenos Aires, la empresaria tuvo que presentar un reclamo en el aeropuerto porque parte de su equipaje no había llegado junto con el resto de las valijas.

La encargada de contar lo sucedido fue Yanina Latorre, quien compartió el mismo vuelo con la conductora y relató el episodio en sus historias de Instagram. "Llegué con Wanda. Estaba reclamando valijas, parece que no le llegaron todas", escribió la panelista.

Con su característico tono irónico, Latorre cerró el comentario con una frase que hizo reír a sus seguidores: "Wandita, un baño de ruda. Le pasan todas", en referencia a los múltiples contratiempos que la mediática enfrentó en las últimas semanas.