Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet

¿Qué dijo Sofía Gonet sobre Diego Leuco?

Sofía "La Reini" Gonet alimentó los rumores de romance con Diego Leuco al manifestar abiertamente en una entrevista que él le parecía un hombre atractivo y, posteriormente, jugar al histeriqueo en las transmisiones del programa de streaming Resumido que comparten.

El revuelo mediático alcanzó su punto máximo cuando la panelista Yanina Latorre reveló en su programa de radio que la propia influencer le había confirmado el noviazgo en privado; sin embargo, tras la desmentida categórica del periodista, quedó en evidencia que esta supuesta declaración no fue más que una broma estratégica de Sofía, quien domina a la perfección las reglas del juego y el revuelo en las redes sociales.