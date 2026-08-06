Diego Leuco y Sofía Gonet, más conocida como la Reini, comparten pantalla en Luzu TV y, sin proponérselo, se convirtieron en una de las parejas más "shipeadas" del momento en redes sociales.
En una nota con El ejército de LAM, el periodista Diego Leuco respondió sin vueltas sobre los rumores de affaire con Sofía Gonet.
Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet
Diego Leuco y Sofía Gonet, más conocida como la Reini, comparten pantalla en Luzu TV y, sin proponérselo, se convirtieron en una de las parejas más "shipeadas" del momento en redes sociales.
La química entre ambos disparó una ola de especulaciones entre sus seguidores, que esperan que el vínculo profesional derive en algo más. En ese clima, la Reini echó más leña al fuego con una aparición junto a Yanina Latorre en la que lanzó una señal ambigua que fue leída como una confirmación velada del romance. La respuesta de Leuco no tardó en llegar.
El periodista salió al aire en El Ejército de la mañana (Bondi Live), y fue directo al punto cuando le preguntaron sin rodeos si estaba con la Reini: "No, no. Estamos laburando juntos, pero no, vínculo personal no tenemos".
Consultado sobre por qué la Reini había lanzado esa señal ambigua, Leuco defendió a su compañera y la llenó de elogios: "La Reini es muy crack y entiende perfecto cómo se juega. Es una genia, pero me parece que es más una cosa en broma que otra cosa". Sobre si la situación lo había molestado, fue escueto: "Nah, todo bien, todo bien".
Sofía "La Reini" Gonet alimentó los rumores de romance con Diego Leuco al manifestar abiertamente en una entrevista que él le parecía un hombre atractivo y, posteriormente, jugar al histeriqueo en las transmisiones del programa de streaming Resumido que comparten.
El revuelo mediático alcanzó su punto máximo cuando la panelista Yanina Latorre reveló en su programa de radio que la propia influencer le había confirmado el noviazgo en privado; sin embargo, tras la desmentida categórica del periodista, quedó en evidencia que esta supuesta declaración no fue más que una broma estratégica de Sofía, quien domina a la perfección las reglas del juego y el revuelo en las redes sociales.