Asesinaron a un policía de la Ciudad durante un intento de robo: lo sorprendieron cuando salía de su casa

El otro delincuente logró escapar a pie y al cierre de esta edición seguía prófugo. Personal de la Policía Bonaerense llegó al lugar minutos después tras un llamado al 911. También intervino el SAME, que trasladó al oficial herido al Hospital Mercante de José C. Paz, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, no logró sobrevivir: falleció en medio de la operación, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.