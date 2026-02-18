A24.com

¡Escándalo! Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa en El Trece

Aseguraron que Moria Casán habría pedido la salida de la panelista tras semanas de tensión. Aunque desde la producción dan otra versión y crece el escándalo con Cinthia Fernández.

18 feb 2026, 20:38
La guerra televisiva entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó un capítulo que podría cambiarlo todo. Cuando parecía que los cruces al aire habían bajado de intensidad, en Sálvese Quien Pueda (América TV) lanzaron una versión que sacudió el avispero: la panelista habría sido desvinculada de La Mañana con Moria, el ciclo que se emite por El Trece.

La información fue dada por Majo Martino, quien aseguró que la decisión habría partido del entorno más cercano de la conductora. “Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más”, contó al aire, dejando entrever que la relación estaría completamente rota.

Sin embargo, el panorama no sería tan categórico. Según la propia Martino, desde la producción del ciclo sostienen otra postura. “Desde la producción me dicen que es funcional y no quieren echarla, pero Moria no la soporta más”, detalló, dejando al descubierto una posible tensión interna entre el equipo artístico y la figura central del programa.

En esa misma línea, la periodista agregó que el vínculo cotidiano entre ambas se habría vuelto insostenible. “Todo el tiempo está llamando por teléfono y es medio densa, en el sentido de que hay un intercambio de palabras y le escribe a Moria”, relató, aportando más leña al fuego.

Como si fuera poco, también trascendieron supuestos reclamos y actitudes que habrían desgastado la convivencia laboral. “Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo del vestuario, y que llega tarde”, sumó Martino, describiendo un clima cada vez más tirante puertas adentro.

A esta versión se sumó Yanina Latorre, quien amplió el foco del conflicto. Según contó, en el canal existiría malestar por ciertas actitudes de la panelista: “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”, aseguró.

Si finalmente se confirma la salida, el desenlace marcaría un punto de no retorno en una disputa que comenzó tras el cruce con Elba Marcovecchio, escaló a un enfrentamiento directo con Moria y ahora tendría impacto concreto en su continuidad televisiva.

Por ahora, no hubo comunicado oficial ni palabra de las protagonistas. Pero en los pasillos del espectáculo, la versión de que estaría “echada” ya corre con fuerza y mantiene en vilo al mundo de la TV.

