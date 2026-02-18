¡Escándalo! Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa en El Trece

Como si fuera poco, también trascendieron supuestos reclamos y actitudes que habrían desgastado la convivencia laboral. “Me cuentan que se queja de todo, por ejemplo del vestuario, y que llega tarde”, sumó Martino, describiendo un clima cada vez más tirante puertas adentro.

A esta versión se sumó Yanina Latorre, quien amplió el foco del conflicto. Según contó, en el canal existiría malestar por ciertas actitudes de la panelista: “Desde el canal están molestos porque tiene malas formas con las vestuaristas y maquillaje”, aseguró.

Si finalmente se confirma la salida, el desenlace marcaría un punto de no retorno en una disputa que comenzó tras el cruce con Elba Marcovecchio, escaló a un enfrentamiento directo con Moria y ahora tendría impacto concreto en su continuidad televisiva.

Por ahora, no hubo comunicado oficial ni palabra de las protagonistas. Pero en los pasillos del espectáculo, la versión de que estaría “echada” ya corre con fuerza y mantiene en vilo al mundo de la TV.