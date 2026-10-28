Femicidio en Retiro: la sustancia que encontraron en el departamento y la prueba clave que esperan los investigadores

El acusado de 27 años fue detenido en un hotel del centro porteño. (Foto: Policía de la Ciudad)

Sin embargo, todavía resta conocer una prueba fundamental: los análisis toxicológicos de las muestras de sangre extraídas durante la autopsia. Los investigadores buscan determinar si la víctima había consumido alguna de las sustancias encontradas en su vivienda y si eso pudo haber afectado su capacidad de reacción.

Por el momento, no existe una confirmación científica que permita establecer que Fernández estuviera bajo los efectos de drogas cuando fue atacada. La autopsia tampoco encontró signos de abuso sexual.

Durante la inspección del departamento, los efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad secuestraron distintos elementos:

Tusi y otras sustancias de diseño, cuyo posible consumo por parte de la víctima todavía debe determinarse.

Pastillas de medicamentos que aún no fueron identificadas.

Muestras biológicas consideradas relevantes para la investigación.

Un chip de telefonía celular que podría aportar información sobre las comunicaciones.

Una caja fuerte manipulada, cuya relación con el crimen continúa bajo análisis.

Estos indicios serán evaluados junto con los resultados de las pericias y el material obtenido de las cámaras de seguridad.

Los celulares y el dinero que encontraron en poder del acusado

Aunque los investigadores consideran que el autor del femicidio ya fue identificado, todavía quedan pruebas pendientes que podrían aportar información sobre el móvil del ataque. Una de las medidas más importantes será la apertura y el análisis de los dos teléfonos celulares secuestrados a Tabella.

Los detectives intentan establecer si uno de esos dispositivos, encontrado en la habitación 108 del Hotel Central, en el barrio porteño de San Nicolás, pertenecía a Tatiana Fernández. También buscan determinar el origen de los $79.000 que el sospechoso tenía en su poder y si ese dinero estaba relacionado con la víctima.

Tabella fue llevado este martes ante el juez Guillermo Rongo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, pero decidió negarse a declarar. El magistrado quedó al frente del expediente después de la detención del acusado. Inicialmente, la investigación había estado bajo la intervención del fiscal Matías Di Lello, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°53.

La reconstrucción de los movimientos previos al asesinato permitió establecer una secuencia de horarios que ahora resulta central para la causa. De acuerdo con la investigación, Tabella habría llegado a las inmediaciones del departamento alrededor de las 0.43 del domingo, momento en el que fue registrado por cámaras de seguridad.

El contacto con la víctima se habría producido a través de una amiga que utilizaba la plataforma de citas para adultos Gemidos. Según las fuentes del caso, esa mujer había recibido inicialmente el contacto del acusado y luego lo derivó a Fernández. Tatiana había comenzado recientemente a trabajar como escort.

La posible participación de Tabella en el femicidio de Daniela Villalba.

Por ese motivo, su amiga se preocupó cuando intentó comunicarse con ella y no obtuvo respuesta. Cerca de las 8 de la mañana, la mujer se presentó en el departamento. Como no consiguió ingresar, solicitó la asistencia de un cerrajero. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró a Tatiana sin vida sobre la cama, cubierta con una sábana. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades a través del 911.

La conexión con el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba

Mientras avanza la causa por el asesinato de Fernández, la Justicia cordobesa continúa investigando la posible participación de Tabella en el femicidio de Daniela Villalba, ocurrido en un departamento del barrio Cofico. Ese expediente está a cargo del fiscal especializado en violencia de género Pablo Camacho.

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que ingresó al departamento de Villalba y posteriormente descartó una valija que contenía toallones y otros elementos presuntamente utilizados para limpiar la escena. En esas imágenes, el sospechoso tenía el cabello más largo que al momento de su posterior detención.

Además, se comprobó que con su documento de identidad se compraron dos pasajes: uno con destino a Buenos Aires y otro desde la Capital Federal hacia Salta. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó públicamente esa información.

Para los investigadores, la compra de los boletos podría indicar que Tabella tenía previsto continuar su recorrido hacia el norte argentino, aunque fue detenido antes de concretar ese eventual traslado.

Otro dato que llamó la atención fue una publicación realizada el jueves 22 de octubre en un grupo de Facebook. Allí, el acusado ofreció una bicicleta BMX por $1,5 millones. Una de las sospechas es que intentaba obtener dinero para financiar su salida de Córdoba, aunque esa hipótesis todavía debe ser corroborada.