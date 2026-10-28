La Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves

La resolución alcanza exclusivamente a esas causas y no implica el cierre de las otras dos acusaciones por lesiones graves que forman parte del proceso judicial.

Qué pasa con las causas de Sandra Domínguez y Yésica Forti

Los expedientes vinculados con Sandra Domínguez y Yésica Forti continúan en trámite y permanecen bajo análisis judicial. La decisión que benefició a Lotocki en las otras tres causas no modifica la situación de estas actuaciones.

La resolución no implica el cierre de las otras dos acusaciones por lesiones graves que forman parte del proceso judicial. (Foto: archivo).

En el caso de Forti, las intervenciones se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Al tratarse de procedimientos efectuados hace menos de diez años, su situación es diferente de la de las otras tres denunciantes.

Por su parte, la causa de Domínguez también sigue abierta. Según los antecedentes del expediente, Lotocki la intervino en distintas oportunidades entre 2009 y 2015.