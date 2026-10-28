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Causas por lesiones graves

La Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 resolvió sobreseer al cirujano por tres denuncias vinculadas con intervenciones estéticas. La decisión tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre los procedimientos y el primer llamado a indagatoria.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 resolvió sobreseer al cirujano por tres denuncias vinculadas con intervenciones estéticas. (Foto: archivo).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 resolvió sobreseer al cirujano por tres denuncias vinculadas con intervenciones estéticas. (Foto: archivo).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 sobreseyó al cirujano Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas por pacientes que denunciaron intervenciones estéticas. La resolución se fundamentó en el tiempo transcurrido entre los procedimientos cuestionados y el primer llamado a indagatoria, que se produjo aproximadamente 15 años después en esos expedientes.

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Las pacientes alcanzadas por la decisión son Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda. En los tres casos, las intervenciones se realizaron hace más de una década y ese lapso fue considerado por el tribunal al resolver los sobreseimientos.

Los motivos del sobreseimiento

Las intervenciones que dieron origen a las denuncias se realizaron en septiembre de 2009, en el caso de Paola Auzmendi; en septiembre de 2010, en el de Beatriz Berger, y en agosto de 2011, en el de Julieta Cuadros Miranda.

La decisión del Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre los procedimientos y el primer llamado a indagatoria. (Foto: archivo).

La decisión del Tribunal tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre los procedimientos y el primer llamado a indagatoria. (Foto: archivo).

El tiempo transcurrido entre los tratamientos y el avance de las actuaciones judiciales fue determinante para la decisión. Por ese motivo, el tribunal dispuso el sobreseimiento de Lotocki en los tres expedientes.

La resolución alcanza exclusivamente a esas causas y no implica el cierre de las otras dos acusaciones por lesiones graves que forman parte del proceso judicial.

Qué pasa con las causas de Sandra Domínguez y Yésica Forti

Los expedientes vinculados con Sandra Domínguez y Yésica Forti continúan en trámite y permanecen bajo análisis judicial. La decisión que benefició a Lotocki en las otras tres causas no modifica la situación de estas actuaciones.

La resolución no implica el cierre de las otras dos acusaciones por lesiones graves que forman parte del proceso judicial. (Foto: archivo).

La resolución no implica el cierre de las otras dos acusaciones por lesiones graves que forman parte del proceso judicial. (Foto: archivo).

En el caso de Forti, las intervenciones se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Al tratarse de procedimientos efectuados hace menos de diez años, su situación es diferente de la de las otras tres denunciantes.

Por su parte, la causa de Domínguez también sigue abierta. Según los antecedentes del expediente, Lotocki la intervino en distintas oportunidades entre 2009 y 2015.

En pocas palabras

  • Justicia sobreseyó a Aníbal Lotocki en tres de cinco causas por lesiones graves debido al tiempo transcurrido.
  • Las intervenciones de Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda ocurrieron hace más de una década.
  • Las causas de Sandra Domínguez y Yésica Forti continúan bajo análisis judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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